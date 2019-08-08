Всего в июле НАПК выявило 262 нарушение законодательства в сфере предотвращения коррупции, фото: centernews.com.ua

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В Национальном агентстве по предупреждению коррупции (НАПК) назвали десятку крупнейших нарушений антикоррупционного законодательства, зафиксированных в июле, а также фамилии нарушителей.

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Возглавляют ее нарушения, выявленные в декларациях народных депутатов. Об этом сообщает пресс-служба антикоррупционного ведомства.

На первом месте — декларация за 2017 год, поданная народным депутатом Владимиром Зубиком. НАПК зафиксировало в ней декларирование недостоверных сведений на сумму 150,5 млн грн.

На втором месте — декларация за 2017 год народного депутата Виктории Войцицкой. В ней НАПК выявило недостоверные сведения на сумму 45,5 млн грн.

Третью строчку занимает декларация народного депутата Игоря Кононенко, в которой выявлены недостоверные сведения на сумму 7,6 млн грн.

Отмечается, что всего в июле НАПК выявило 262 нарушение законодательства в сфере предотвращения коррупции.

Напомним, в конце прошлого года НАПК опубликовало рейтинг крупнейших нарушений антикоррупционного законодательства, выявленных в ноябре.