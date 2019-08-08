У НАЗК назвали топ-10 виявлених у липні порушень законодавства (СПИСОК)

Загалом у липні НАЗК виявило 262 порушення законодавства у сфері запобігання корупції, фото: centernews.com.ua

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У Національному агентстві з питань запобігання корупції (НАЗК) назвали десятку найбільших порушень антикорупційного законодавства, зафіксованих у липні.

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Очолюють її порушення, виявлені в деклараціях народних депутатів. Про це повідомляє прес-служба відомства.

На першому місці — декларація за 2017 рік, подана народним депутатом Володимиром Зубиком. НАЗК зафіксувало в ній декларування недостовірних відомостей на суму 150,5 млн грн.

На другому місці — декларація за 2017 рік народного депутата Вікторії Войціцької. У ній НАЗК виявило недостовірні відомості на суму 45,5 млн грн.

Третю сходинку посідає декларація народного депутата Ігоря Кононенка, у котрій виявлено недостовірні відомості на суму 7,6 млн грн.

Зазначається, що загалом у липні НАЗК виявило 262 порушення законодавства у сфері запобігання корупції.

Нагадаємо, наприкінці минулого року НАЗК опублікувало рейтинг найбільших порушень антикорупційного законодавства, виявлених у листопаді.