Новини Криму: окупанти продали за 18 млн дол. колишню дачу Брежнєва в Ялті, фото — ТАСС

https://racurs.ua/ua/n125330-okupanty-prodaly-za-18-mln-dol-kolyshnu-dachu-brejnieva-v-yalti.html

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У Нижній Ореанді на півдні окупованого Криму продали колишню державну дачу № 1 СРСР, яку росіяни націоналізували після анексії півострова. До анексії об'єкт був на балансі Державного управління справами.

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Нерухомість продали за 1,2 млрд рублів (18,4 млн дол.), повідомила міністр майнових і земельних відносин республіки Анна Анюхина журналістам.

Об'єкт придбано російською юридичною особою, але назва компанії Анюхина не уточнила, повідомляє «Інтерфакс».

Наміри окупантів продати колишню держдачу оприлюднили в березні. Кошти від продажу (приблизно 1 млрд руб.) врахували в доходах бюджету окупованого Криму на 2019 рік.

Держдачу № 1 звели на Південному березі Криму у 1955 році. Вона була одним з найулюбленіших місць відпочинку на півострові генсека ЦК КПРС Леоніда Брежнєва.

Під час президентства Леоніда Кучми держдачу передали з балансу Верховної Ради на утримання податкової адміністрації. Об'єкт отримав назву «Пансіонат „Гліцинія“». До окупації Криму він належав Держуправлінню справами президента України.

У «Гліцинії», крім Брежнєва, з 1956 по 1989 роки відпочивали і працювали Микита Хрущов, Юрій Андропов, Михайло Горбачов. Він розташований в селищі Нижня Ореанда (Ялта) на березі моря.