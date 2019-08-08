Новости Крыма: оккупанты продали за 18 млн долл. бывшую дачу Брежнева в Ялте, фото — ТАСС

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В Нижней Ореанде на юге оккупированного Крыма продали бывшую государственную дачу № 1 СССР, которую россияне национализировали после аннексии полуострова. До аннексии объект был на балансе Государственного управления делами.

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Недвижимость продали за 1,2 млрд руб. (18,4 млн долл.), сообщила министр имущественных и земельных отношений республики Анна Анюхина журналистам.

Объект приобретен российской юридическим лицом, но название компании Анюхина не уточнила, сообщает «Интерфакс».

Намерения оккупантов продать бывшую госдачу обнародовали в марте. Средства от продажи (примерно 1 млрд руб.) учли в доходах бюджета оккупированного Крыма на 2019 год.

Госдачу № 1 возвели на Южном берегу Крыма в 1955 году. Она была одним из самых любимых мест отдыха на полуострове генсека ЦК КПСС Леонида Брежнева.

Во время президентства Леонида Кучмы госдачу передали с баланса Верховной Рады на содержание налоговой администрации. Объект получил название «Пансионат „Глициния“». До оккупации Крыма он принадлежал Госуправлению делами президента Украины.

В «Глицинии», кроме Брежнева, с 1956 по 1989 годы отдыхали и работали Никита Хрущев, Юрий Андропов, Михаил Горбачев. Он расположен в поселке Нижняя Ореанда (Ялта) на берегу моря.