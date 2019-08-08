Фильм компании помощника Зеленского может получить госфинансирование. Фото: Begemot.media

https://racurs.ua/n125329-film-kompanii-pomoschnika-zelenskogo-mojet-poluchit-gosfinansirovanie.html

Ракурс

Фильм производства компании «Киноквартал», которая принадлежит Сергею Шефиру, первому помощнику президента Украины Владимира Зеленского, может получить государственное финансирование.

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Проект документального фильма о футбольных фанатах допущен к участию в конкурсе на получение госфинансирования. В целом в данном отборе будут участвовать 233 кинопроекта. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».

Как гласит краткое описание к фильму, зрителей ожидает исследование футбольного фанатского движения на примере группировки ультрас «Динамо» (Киев). Картина раскроет социальный феномен фанатских движений, познакомит с их традициями, идеологиями и ценностями.

Производителем фильма «Фанаты» является ООО «Киноквартал». Владельцем данной компании до апреля 2019 года являлся Владимир Зеленский, а в данный момент ею руководит Сергей Шефир. До этого первый помощник действующего президента являлся сценаристом, продюсером и художественным руководителем «Студии Квартал-95».

Премьера фильма запланирована на октябрь следующего года. Общий бюджет киноленты, который авторы фильма планируют полностью покрыть за счет выделенных из госбюджета средств, составляет 3,315 млн грн.

Напомним, что ранее в своем интервью Шефир рассказал о своих многолетних взаимоотношениях с Владимиром Зеленским. По его словам, главная цель помощника президента — это быть рядом и следить за тем, чтобы Владимир, став политиком, оставался прежде всего человеком.