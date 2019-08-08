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В Украине объявлен конкурс на должность уполномоченногопо защите госязыка. Фото: "Цензор.НЕТ"

В Украине объявлен конкурс на должность уполномоченного по защите госязыка

8 авг 2019, 15:22
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В Украине сегодня, 8 августа, объявили о старте открытого конкурса на должность уполномоченного по защите государственного языка.

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Кандидату на вышеупомянутую должность будет нужно соответствовать следующим критериям: быть не моложе 35 лет на момент подачи резюме, иметь оконченное высшее образование, владеть украинским и английским языками, а также иметь опыт работы в сфере правозащиты или защиты языка. Кроме того, будущий языковой омбудсмен должен иметь высокие моральные качества и соответствовать образовательному и профессиональному уровню. Такие данные опубликовал Офис омбудсмена в Facebook.

Конкурс проводится в открытом формате с целью обеспечения прозрачности отбора кандидатов. Все желающие могут подать необходимые документы до 30 августа включительно. В то же время, согласно опубликованной информации, результаты конкурса будут объявлены 4 сентября 2019 года в 11.00.

Данная должность предусмотрена законом Украины «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного».

Напомним, что закон об украинском языке вступил в силу 16 июля по всей территории страны. С этого дня украинский язык имеет статус обязательного для государственных органов и общественных сфер, за исключением личного общения и религиозных обрядов.

Источник: Ракурс


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