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Беспорядки в Кыргызстане: начался новый штурм резиденции экс-президента страны, фото — Kloоp

Силовики начали новый штурм резиденции экс-президента Кыргызстана (ФОТО)

8 авг 2019, 15:17
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Силовики 8 августа начали новый штурм резиденции бывшего президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева.

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В атаке на резиденцию в селе Кой-Таш задействовали около 200 сотрудников милиции. Они используют слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Сторонники Атамбаева дают им отпор, их примерно четырех сотен. Они без оружия, отражаются камнями и палками, сообщает Kloop.

Водомет с тараном снес ворота дома Атамбаева, силовики разогнали сторонников с помощью дымовых шашек, ведется перестрелка.

Сегодня сторонники Атамбаева отменили анонсированный ранее митинг в Бишкеке и направились в Кой-Таш. Примерно 150 силовиков забаррикадировали дорогу щитами.

Беспорядки в Кыргызстане: начался новый штурм резиденции экс-президента страны, фото — Kloоp

Бывший президент страны продолжает находиться в своей резиденции. Атамбаев объявил о бессрочный митинг, начиная с 16.00. По словам представителей штаба Атмбаева, в некоторых верхних поселениях Бишкеке отключили интернет и мобильную связь.

Накануне спецназовцы несколько часов штурмовали его резиденцию, но так и не смогли его задержать. Сторонники Атамбаева не пустили силовиков к дому. В результате силовой операции 52 человека получили ранения, один спецназовцы были убиты, шестеро взяты в плен.

Беспорядки в Кыргызстане: начался новый штурм резиденции экс-президента страны, фото — knews

Сам Атамбаев заявил, что во время штурма его резиденции, стрелял из огнестрельного оружия. По его словам, он сделал несколько выстрелов вверх, чтобы не попасть в солдат. Атамбаев назвал ответственным за смерть бойца нынешнего главу государства Сооронбая Жээнбекова.

Парламент страны в конце июня лишил Атамбаева неприкосновенности. Его обвиняют в коррупции во время модернизации ТЭЦ Бишкека и незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева.

Беспорядки в Кыргызстане: начался новый штурм резиденции экс-президента страны, фото — Kloоp


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