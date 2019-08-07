В Киргизии спецназ штурмует дом экс-президента страны Атамбаева, есть пострадавшие, фото — ТАСС

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Ракурс

В Киргизии спецназ 7 августа начал штурм дома экс-президента страны Алмазбека Атамбаева.

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Силовики намерены задержать бывшего главы страны. Операция проводится в резиденции Атамбаева в селе Кой-Таш.

Очевидцы рассказали, что спецназ применяет против сторонников экс-президента спецсредства. Примерно десять человек, в том числе журналисты, получили ранения — в них попали резиновыми пулями.

Все дороги к дому экс-президента Киргизии под Бишкеком заблокированы. Его сторонники пытаются прорваться к дому, сообщили в штабе бывшего главы государства.

По данным окружения Атамбаева, в ходе штурма спецназ применяет резиновые пули и шумовые гранаты, над домом кружат вертолеты. Люди пытаются защищаться от спецназовцев камнями и палками. На месте работают несколько бригад скорой помощи.

В конце июня 2019 года с Атамбаева сняли неприкосновенность. Генпрокуратура признала обоснованными обвинения, выдвинутые против него группой депутатов парламента — в коррупции и незаконном обогащении. Формально задержание Атамбаева стало возможным после того, как он трижды проигнорировал расследования одного из дел, по которому проходит свидетелем.

Атамбаев возглавлял Киргизию с 2011 по 2017 год.

Напомним, что в Бразилии в начале года арестовали бывшего и. о. президента (2016−2018 годы) Мишель Темера по подозрению в коррупции. В апреле 2018 года экс-президента Южной Кореи бросили в тюрьму на 24 лет за коррупцию. Сторона обвинения требовала дать бывший главе государства 30 лет.