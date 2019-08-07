У Киргизії спецпризначенці штурмують будинок екс-президента країни Атамбаєва, є постраждалі, фото — ТАСС

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У Киргизії спецпризначенці 7 серпня розпочали штурм будинку екс-президента країни Алмазбека Атамбаєва.

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Силовики мають намір затримати колишнього очільника країни. Операція проводиться в резиденції Атамбаєва в селі Кой-Таш.

Очевидці розповіли, що спецназ застосовує проти прихильників екс-президента спецзасоби. Приблизно десять осіб, в тому числі журналісти, отримали поранення — у них влучили гумові кулі.

Всі дороги до будинку екс-президента Киргизії під Бішкеком заблоковані. Його прихильники намагаються прорватися до будинку, повідомили в штабі колишнього глави держави.

За даними оточення Атамбаєва, в ході штурму спецназ застосовує гумові кулі і шумові гранати, над будинком кружляють вертольоти. Люди намагаються захищатися від спецпризначенців камінням і палицями. На місці працюють кілька бригад швидкої допомоги.

В кінці червня 2019 року з Атамбаєва зняли недоторканність. Генпрокуратура визнала обґрунтованими обвинувачення, висунуті проти нього групою депутатів парламенту — у корупції та незаконному збагаченні. Формально затримання Атамбаєва стало можливим після того, як він тричі проігнорував розслідування однієї зі справ, по якій він проходить свідком.

Атамбаєв очолював Киргизію з 2011 по 2017 рік.

Нагадаємо, що у Бразилії на початку року заарештували колишнього в. о. президента (2016−2018 роки) Мішела Темера за підозрою у корупції. У квітні 2018 року екс-президента Південної Кореї кинули до в’язниці на 24 років за корупцію. Сторона звинувачення вимагала дати колишній голові держави 30 років.