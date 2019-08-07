Політв’язню Сущенку на три місяці продовжили термін тримання в «безпечному місці»

Роман Сущенко, фото: «Радіо Свобода»

https://racurs.ua/ua/n125296-politv-yaznu-suschenku-na-try-misyaci-prodovjyly-termin-trymannya-v-bezpechnomu-misci.html

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Протиправно ув’язненому в Росії українському політв’язню Роману Сущенку на три місця продовжили термін тримання в «безпечному місці».

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Відповідне рішення було ухвалене 5 серпня, повідомляє агентство «Укрінформ» з посиланням на Марка Фейгіна, захисника Сущенка.

За словами Фейгіна, про це він дізнався від самого Сущенка під час недавньої телефонної розмови з ним.

5 серпня йому продовжили на три місяці тримання у «безпечному місці». Більше того, його переселили в камеру трохи кращу, колишня була сирувата, — розповів Фейгін.

Фейгін зазначив, що наразі Сущенко перебуває в новій камері один. У нього також є можливість займатися улюбленою справою — малюванням.

Керівництво колонії не проти. Більше того, вони іноді звертаються до Романа з проханням щось зобразити — на плакатику або вітальній адресі, — зазначив Фейгін.

Сущенка затримали в Москві 30 вересня 2016 року. До російської столиці він прибув з приватним візитом із Парижа. Росіяни звинувачують його в нібито шпигунстві на користь України. У червні 2018 року його засудили до 12 років ув’язнення в колонії суворого режиму.

Його утримують в колонії № 11 в місті Кірово-Чепецьку Кіровській області РФ. Сущенко перебуває у так званому безпечному місці, щоб уникнути можливих інцидентів з іншими ув’язненими.

Нагадаємо, утримуваного в колонії № 4 в російському місті Торжок (Тверська область РФ) українського політв’язня Володимира Балуха нещодавно вже вшосте за чотири місяці помістили до штрафного ізолятора.