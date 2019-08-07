Новини Дніпра: у центрі міста стріляли в активістів, які прийшли до грального закладу, є постраждалі, фото — Рух "ВільнаДоля"

https://racurs.ua/ua/n125295-u-centri-dnipra-strilyaly-v-aktyvistiv-yaki-pryyshly-do-gralnogo-zakladu-ie-postrajdali-video.html

Ракурс

У центрі Дніпра 7 серпня стріляли в активістів, які прийшли до грального закладу і викликали поліцію. Подія трапилася близько 15.00 на перехресті проспектів Поля і Пушкіна, поблизу будівлі обласної ради.

Loading...

Активісти ГО «Рух # ВільнаДоля» опублікували фото і відео нападу, який стався в «Національній лотереї». Сьогодні вони прийшли в цей заклад і викликали поліцію, щоб зафіксувати правопорушення.

Доки активісти чекали слідчо-оперативну групу, до приміщення забігли невідомі в балаклавах і почали бити активістів.

Поліція за фактом хуліганських дій відкрила кримінальне провадження. Правоохоронці повідомили, що активістів били 15 чоловіків в масках. Вони кинули петарду і застосували пістолет, попередньо — травматичної дії.

Внаслідок конфлікту постраждало 7 осіб — представників громадської організації. Після бійки нападники втекли. На місце події приїхало багато «швидких».

За даним фактом відкрито кримінальне провадження з попередньою правовою кваліфікацією за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України (хуліганство). Наразі поліція шукає нападників.

«Ракурс» повідомляв, що у липні в Києві правоохоронці викрили підпільне казино, яке розташовувалося на одній із центральних вулиць під виглядом караоке. Щомісячний обсяг цього закладу становив до 0,5 млн дол. До підпільного грального закладу клієнти потрапляли за рекомендацією, дотримуючись заходів конспірації та лише за попередньою заявкою про візит.