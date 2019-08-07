Новости Днепра: в центре города стреляли в активистов, пришедших в игорное заведение, есть пострадавшие, фото — Движение "Вильна Доля"

https://racurs.ua/n125295-v-centre-dnepra-strelyali-v-aktivistov-prishedshih-v-igornoe-zavedenie-est-postradavshie-video.html

Ракурс

В центре Днепра 7 августа стреляли в активистов, пришедших в игорное заведение и вызвавших полицию. Происшествие случилось около 15.00 на перекрестке проспектов Поля и Пушкина, вблизи здания областного совета.

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Активисты ОО «Движение Вильна Доля» опубликовали фото и видео нападения, которое произошло в «Национальной лотерее». Сегодня они пришли в это заведение и вызвали полицию, чтобы зафиксировать правонарушение.

Пока активисты ждали следственно-оперативную группу, в помещение забежали неизвестные в балаклавах и начали бить активистов.

Полиция по факту хулиганских действий открыла уголовное производство. Правоохранители сообщили, что активистов избивали 15 мужчин в масках. Они бросили петарду и применили пистолет, предварительно — травматического действия.

В результате конфликта пострадали семь человек — представителей общественной организации. После драки нападавшие скрылись. На место происшествия приехало много «скорых».

По данному факту возбудили уголовное производство с правовой квалификацией по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство). Полиция ищет нападавших.

«Ракурс» сообщал, что в июле в Киеве правоохранители разоблачили подпольное казино, которое располагалось на одной из центральных улиц под видом караоке. Ежемесячный оборот этого заведения составлял до полумиллиона долл. В подпольное игорное заведение клиенты попадали по рекомендации, соблюдая меры конспирации и только по предварительной заявке о визите.