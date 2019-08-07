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Ракурс
Роман Сущенко, фото: «Радіо Свобода»

Политзаключенному Сущенко на три месяца продлили срок содержания в «безопасном месте»

7 авг 2019, 17:53
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Противоправно заключенному в России украинскому политзаключенному Роману Сущенко на три места продлили срок содержания в «безопасном месте».

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Соответствующее решение было принято 5 августа, сообщает агентство «Укринформ» со ссылкой на Марка Фейгина, защитника Сущенко.

По словам Фейгина, об этом он узнал от самого Сущенко во время недавнего телефонного разговора с ним.

5 августа ему продлили на три месяца содержания в «безопасном месте». Более того, его переселили в камеру получше, бывшая была сыровата, — рассказал Фейгин.

Фейгин отметил, что сейчас Сущенко находится в новой камере один. У него также есть возможность заниматься любимым делом — рисованием.

Руководство колонии не против. Более того, они иногда обращаются к Роману с просьбой что-то изобразить — на плакатик или поздравительный адрес, — отметил Фейгин.

Сущенко задержали в Москве 30 сентября 2016 года. В российскую столицу он прибыл с частным визитом из Парижа. Россияне обвиняют его в якобы шпионаже в пользу Украины. В июне 2018 года его приговорили к 12 годам заключения в колонии строгого режима.

Он содержится в колонии № 11 в городе Кирово-Чепецке Кировской области РФ. Сущенко находится в так называемом безопасном месте, чтобы избежать возможных инцидентов с другими заключенными.

Напомним, удерживаемого в колонии № 4 в российском городе Торжок (Тверская область РФ) украинского политзаключенного Владимира Балуха недавно уже в шестой раз за четыре месяца поместили в штрафной изолятор.


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