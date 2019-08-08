Заворушення в Киргизстані: розпочався новий штурм резиденції екс-президента країни, фото — Kloоp

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Силовики 8 серпня розпочали новий штурм резиденції колишнього президента Киргизстану Алмазбека Атамбаєва.

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В атаці на резиденцію в селі Кой-Таш задіяли приблизно 200 співробітників міліції. Вони використовують сльозогінний газ і світлошумові гранати. Прихильники Атамбаєва дають їм відсіч, їх приблизно чотирьох сотень. Вони без зброї, відбиваються камінням і палицями, повідомляє Kloop.

Прихильники Атамбаєва скасували анонсований раніше мітинг в Бішкеку і попрямували в Кой-Таш. Приблизно 150 силовиків забарикадували дорогу щитами.

Колишній президент країни продовжує перебувати у своїй резиденції. Атамбаєв оголосив про безстроковий мітинг, починаючи з 16.00. За словами представників штабу Атмбаєва, у деяких верхніх поселеннях Бішкеку відключили інтернет.

Напередодні спецпризначенці декілька годин штурмували його резиденцію, але так і не змогли його затримати. Прихильники Атамбаєва не пустили силовиків до будинку. У результаті силової операції 52 людини отримали поранення, одного спецпризначенці було убито, шістьох взято у полон.

Сам Атамбаєв заявив, що під час штурму його резиденції, стріляв з вогнепальної зброї. За його словами, він зробив кілька пострілів вгору, аби ні в кого не влучити. Атамбаєв назвав відповідальним за смерть бійця на нинішнього главу держави Сооронбая Жеенбекова.

Парламент країни в кінці червня позбавив Атамбаєва недоторканності. Його звинувачують в корупції при модернізації ТЕЦ Бішкека і незаконному звільненні кримінального авторитета Азіза Батукаєва.