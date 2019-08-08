Новини світу: екс-президент Киргизії стріляв у силовиків, які прийшли його арештувати, фото — EPA

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Екс-президент Киргизії Алмазбек Атамбаєв зізнався, що стріляв у спецпризначенців, які атакували його будинок 7 серпня. Утім, Атамбаєв запевнив, що намагався вести невлучну стрілянину, аби нікого не вбити.

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У моїх прихильників зброї не було, я особисто стріляв під час нападу, — розповів він журналістам 8 серпня.

За його словами, він готовий сприяти звільненню затриманих його прихильниками під час штурму бійців спецпідрозділу «Альфа», які перебувають під охороною в будинку екс-президента.

Вчора силовики Киргизії провели невдалу операцію із затримання екс-президента країни, якого підозрюють в корупції. Однак його прихильники в селі Кой-Таш поблизу Бішкека чинили опір, а під час операції загинув один спецпризначенець, 52 людини отримали поранення. Затримати колишнього главу держави не вдалося.

Під час штурму спецпризначенці застосували гумові кулі і шумові гранати, над будинком літали вертольоти. Прихильники Атамбаєва зуміли блокувати спецпризначенців на території резиденції, відбити дві атаки силовиків і захопити декількох бійців. Прихильники екс-президента пробили паркан, прорвалися на територію резиденції і оточили спецпризначенців. Крім того, вони палили покришки і звели барикади.

Спочатку в штабі Атамбаєва повідомили, що екс-главу держави затримали і вивезли у невідомому напрямку, але згодом уточнили, що колишній президент продовжує чинити опір. Співробітники правоохоронних органів заблокували всі дороги до будинку екс-президента під Бішкеком.

Президент Киргизії Сооронбай Жеенбеков заявив, що Атамабаев порушив конституцію, надавши збройний опір силовикам. Екс-президент повідомив про плани вивести своїх прихильників на мітинг в Бішкеку. Наразі поблизу резиденції Атамбаєва перебуває від 2 до 4 тис. осіб.

Парламент Киргизії 27 червня проголосував за позбавлення Атамбаєва недоторканності і статусу екс-президента, що дає можливість притягнути його до кримінальної відповідальності. Його підозрюють в сприянні перепрофілювання земельних ділянок, корупції під час реконструкції ТЕЦ Бішкека, незаконному звільненню кримінального авторитета Батукаєва, а також протизаконному постачанню вугілля на ТЕЦ столиці і незаконному отриманні ділянки для будівництва житлового будинку в селі Кой-Таш Чуйської області.

Атамбаєв вважає, що він піддається політичному переслідуванню з боку нинішнього керівництва республіки, а всі звинувачення називає нісенітницею.

Атамбаєв керував Киргизією з 2011 по 2017 рік і став першим президентом в історії країни, який добровільно покинув посаду після повноцінного першого терміну.