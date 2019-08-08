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На хабарі в 45 тис. грн піймали менеджера «ПриватБанку» в Одесі. Фото: Protocol.ua

На хабарі в 45 тис. грн піймали менеджера «ПриватБанку» в Одесі (ФОТО)

8 сер 2019, 09:40
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В Одесі на хабарі спіймали співробітника «ПриватБанку», менеджера відділу повернення проблемних заборгованостей. За списання кредитного боргу порушник вимагав хабар у розмірі 45 тис. грн.

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Співробітники Служби безпеки України (СБУ) викрили менеджера державного банку, який підозрювався у систематичному отриманні хабарів. Співробітник фінансової установи неодноразово вимагав гроші від боржників за кредитами, натомість обіцяючи списати заборгованість. Про це інформує прес-служба СБУ.

Факт вимагання співробітником банку хабара в розмірі близько 45 тис. грн, що становило половину від розміру позики, був задокументований співробітниками СБУ. Після отримання частини оголошеної суми, а саме 34 тис. грн, хабарник був затриманий на робочому місці.

На місці роботи затриманого були проведені слідчо-оперативні заходи, під час яких також були виявлені записи правопорушника, які підтверджують незаконне отримання ним коштів у розмірі понад 200 тис. грн.

На даний момент тривають слідчі дії з метою встановлення всіх обставин справи. Зараз співробітники СБУ вирішують питання про оголошення хабарнику справи про підозру у вчиненні злочину за ч. 3 ст. 368 (про отримання хабара) Кримінального кодексу України.

На хабарі в 45 тис. грн піймали менеджера «ПриватБанку» в Одесі. Фото: СБУ

На хабарі в 45 тис. грн піймали менеджера «ПриватБанку» в Одесі. Фото: СБУ

На хабарі в 45 тис. грн піймали менеджера «ПриватБанку» в Одесі. Фото: СБУ

На хабарі в 45 тис. грн піймали менеджера «ПриватБанку» в Одесі. Фото: СБУ

Нагадаємо, що раніше в Одесі на хабарі був затриманий керівник комунального підприємства «Парки Одеси», який вимагав 50 тис. Грн для дозволу на проведення фестивалю Hand Made у парку ім. Т. Г. Шевченка.

Джерело: Ракурс


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