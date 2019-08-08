Сущенко погодився відбувати термін в Україні, фото — Цензор

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Ракурс

Український журналіст Роман Сущенко погодився відбувати термін ув’язнення в Україні. Нещодавно він підписав відповідні документи на пропозицію росіян. Адвокат політв’язня-журналіста українського інформаційного агентства «Укрінформ» Марк Фейгін вважає, що перебільшувати значення цього факту не варто.

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Про це адвокат повідомив у коментарі «Укрінформу». Фейгін на зв’язку із Сущенком — по телефону і відвідує його особисто в колонії. За його словами, Роман обговорював із захисником перспективи обміну чи звільнення.

Влітку він підписав з ініціативи російської сторони папери щодо згоди на відбування покарання в Україні. Перебільшувати значення цього факту не варто, — вважає Фейгін.

На його думку, документи на згоду можуть довго чекати свого часу, оскільки плани росіян невідомі.

Фейгін також оцінив перспективи обміну. Він вважає, що переговори наразі на стадії завмирання, оскільки незрозуміло, хто в Україні відповідає за цей процес і якою є стратегія звільнення українських політв’язнів в Росії.

Сподіваюся, що до осені переформатування влади після виборів завершиться і ситуація із переговорами зміниться, — повідомив адвокат Сущенка.

Нагадаємо, що росіяни затримали українського журналіста три роки тому у Москві, коли той прилетів до своїх родичів. Власкора «Укрінформу» у Парижі звинуватили у шпигунстві. Влітку 2018 року Сущенка запроторили на 12 років в колонію суворого режиму.

Він відбуває термін в Кіровській області. Нещодавно «Ракурс» повідомляв, що український політв’язень перебуває у так званому «безпечному місці», щоб уникнути можливих конфліктів та інцидентів з іншими ув’язненими.