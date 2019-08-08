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Ракурс
Сущенко согласился отбывать срок в Украине, фото — Цензор

Сущенко согласился отбывать срок в Украине — адвокат политзаключенного

8 авг 2019, 09:21
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Украинский журналист Роман Сущенко согласился отбывать срок заключения в Украине. Недавно он подписал соответствующие документы на предложение россиян. Адвокат политзаключенного-журналиста украинского информационного агентства «Укринформ» Марк Фейгин считает, что преувеличивать значение этого факта не стоит.

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Об этом адвокат сообщил в комментарии «Укринформу». Фейгин на связи с Сущенко — по телефону, а также посещает его лично в колонии. По его словам, Роман обсуждал со своим защитником перспективы обмена или освобождения.

Летом он подписал по инициативе российской стороны бумаги о согласии на отбывание наказания в Украине. Преувеличивать значение этого факта не стоит, — считает Фейгин.

По его мнению, документы на согласие могут долго ждать своего часа, поскольку планы россиян неизвестны.

Фейгин также оценил перспективы обмена. Он считает, что переговоры пока на стадии замирания, поскольку непонятно, кто в Украине отвечает за этот процесс и какова стратегия освобождения украинских политзаключенных в России.

Надеюсь, что к осени переформатирование власти после выборов завершится и ситуация с переговорами изменится, — сообщил адвокат Сущенко.

Напомним, что россияне задержали украинского журналиста три года назад в Москве, когда тот прилетел к своим родственникам. Собкора «Укринформа» в Париже обвинили в шпионаже. Летом 2018 года Сущенко посадили на 12 лет в колонию строгого режима.

Он отбывает срок в Кировской области. Недавно «Ракурс» сообщал, что украинский политзаключенный находится в так называемом «безопасном месте», чтобы избежать возможных конфликтов и инцидентов с другими заключенными.


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