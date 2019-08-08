ДТП в Росії: поблизу Новоросійська автобус з дітьми упав у прірву, постраждало півсотні осіб, фото — Кубанські новини

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Внаслідок ДТП, яка сталася поблизу Новоросійська, постраждало 44 людини, а три людини загинули. Причиною аварії стало зіткнення автобуса із легковиком, після чого обидва транспортні засоби упали в прірву.

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Автобус зіткнувся з позашляховиком Volkswagen (Фольксваген) увечері 7 серпня на трасі А-146. Причиною ДТП, згідно із інформацією оперативного штабу, стало бажання водія Volkswagen обігнати автобус. У той момент, коли обгін здійснити не вийшло, він зачепив автобус, його водій не впорався з керуванням, і в підсумку обидва транспортні засоби впали з обриву.

Натомість згодом з’явилися версія про те, що легковик стояв на повороті, а автобус не зупинився, зніс машину і разом з нею упав у прірву. Водій пройшов медичний огляд, і в його крові алкоголю не виявили.

В автобусі, що належить санаторію «Еллада», в Анапу поверталися понад 40 осіб: водій, гід та екскурсанти з різних регіонів РФ, серед яких переважно діти. Всі вони отримали травми в результаті аварії. У Volkswagen їхали двоє дорослих і двоє дітей. Саме троє його пасажирів загинули у ДТП, вижив тільки водій.

Медики Краснодарьского краю повідомили, що п’ятеро людей перебувають у важкому стані.

Нагадаємо, що у жовтні 2018 року у Тверській області Росії маршрутка виїхала на зустрічну смугу і лоб у лоб зіткнулася з пасажирським автобусом. Внаслідок ДТП загинули і отримали поранення щонайменше 18 осіб.