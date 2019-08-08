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ДТП в России: вблизи Новороссийска автобус с детьми упал в пропасть, пострадали полсотни человек, фото — Кубанские новости

В России автобус с детьми упал в пропасть, пострадали полсотни человек (ВИДЕО)

8 авг 2019, 08:47
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В результате ДТП, которое произошло вблизи Новороссийска, пострадали 44 человека, а три человека погибли. Причиной аварии стало столкновение автобуса с легковушкой, после чего оба транспортных средства упали в пропасть.

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Автобус столкнулся с внедорожником Volkswagen (Фольксваген) вечером 7 августа на трассе А-146. Причиной ДТП, по информации оперативного штаба, стало желание водителя Volkswagen обогнать автобус. В тот момент, когда обгон осуществить не получилось, он задел автобус, его водитель не справился с управлением, и в итоге оба транспортных средства упали с обрыва.

Впоследствии появились версия о том, что легковушка стояла на повороте, а автобус не остановился, снес машину и вместе с ней упал в пропасть. Водитель прошел медицинское освидетельствование, в его крови алкоголя не обнаружили.

В автобусе, принадлежащем санатория «Эллада», в Анапу возвращались более 40 человек: водитель, гид и экскурсанты из разных регионов РФ, среди которых преимущественно дети. Все они получили травмы в результате аварии. В Volkswagen ехали двое взрослых и двое детей. Именно трое его пассажиров погибли в ДТП, выжил только водитель.

Медики Краснодарского края сообщили, что пять человек находятся в тяжелом состоянии.

Напомним, что в октябре 2018 года в Тверской области России маршрутка выехала на встречную полосу и лоб в лоб столкнулась с пассажирским автобусом. В результате ДТП погибли и получили ранения по меньшей мере 18 человек.

Источник: Ракурс


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