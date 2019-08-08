На взятке в 45 тыс. грн поймали менеджера «ПриватБанка» в Одессе. Фото: Protocol.ua

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В Одессе на взятке был пойман сотрудник «ПриватБанка», менеджер отдела возврата проблемных задолженностей. За списание кредитного долга нарушитель вымогал взятку в размере 45 тыс. грн.

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Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) разоблачили менеджера государственного банка, который был уличен в систематическом получении взяток. Сотрудник финансового учреждения неоднократно требовал деньги от должников по кредитам, взамен обещая списать задолженность. Об этом информирует пресс-служба СБУ.

Факт вымогательства сотрудником банка взятки в размере около 45 тыс. грн, что составляло половину от размера ссуды, был задокументирован сотрудниками СБУ. После получения части оглашенной суммы, а именно 34 тыс. грн, взяточник был задержан на рабочем месте.

На месте работы задержанного были проведены следственно-оперативные мероприятия, во время которых также были обнаружены записи правонарушителя, которые подтверждают незаконное получение им денежных средств в размере более 200 тыс. грн.

В данный момент продолжаются следственные действия с целью установления всех обстоятельств дела. Сейчас сотрудники СБУ решают вопрос об объявлении взяточнику дела о подозрении в совершении преступления по ч. 3 ст. 368 (о получении взятки) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, что ранее в Одессе на взятке был задержан руководитель коммунального предприятия «Парки Одессы», который требовал 50 тыс. грн для разрешения на проведение фестиваля Hand Made в парке им. Т. Г. Шевченко.