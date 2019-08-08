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Новости мира: экс-президент Киргизии стрелял в силовиков, которые пришли его арестовать, фото — EPA

Экс-президент Киргизии стрелял в силовиков, которые пришли его арестовать. Что происходит в Бишкеке (ФОТО)

8 авг 2019, 09:57
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Экс-президент Киргизии Алмазбек Атамбаев признался, что стрелял в спецназовцев, которые атаковали его дом 7 августа. Впрочем, Аnамба заверил, что пытался вести неточно стрельбу, чтобы никого не убить.

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У моих сторонников оружия не было, я лично стрелял во время нападения, — рассказал он журналистам 8 августа.

По его словам, он готов содействовать освобождению задержанных его сторонниками во время штурма бойцов спецподразделения «Альфа», которые находятся под охраной в доме экс-президента.

Новости мира: экс-президент Киргизии стрелял в силовиков, которые пришли его арестовать, фото — ТАСС

Вчера силовики Киргизии провели неудачную операцию по задержанию экс-президента страны, которого подозревают в коррупции. Однако его сторонники в селе Кой-Таш близ Бишкека сопротивлялись, а во время операции погиб один спецназовец, 52 человека получили ранения. Задержать бывшего главу государства не удалось.

Во время штурма спецназовцы применили резиновые пули и шумовые гранаты, над домом летали вертолеты. Сторонники Атамбаева сумели блокировать спецназовцев на территории резиденции, отбить две атаки силовиков и захватить нескольких бойцов. Сторонники экс-президента пробили забор, прорвались на территорию резиденции и окружили спецназовцев. Кроме того, они жгли покрышки и возвели баррикады.

Новости мира: экс-президент Киргизии стрелял в силовиков, которые пришли его арестовать, фото — EPA

Сначала в штабе Атамбаева сообщили, что экс-главу государства задержали и вывезли в неизвестном направлении, но впоследствии уточнили, что бывший президент продолжает сопротивляться. Сотрудники правоохранительных органов заблокировали все дороги к дому экс-президента под Бишкеком.

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков заявил, что Атамабаев нарушил конституцию, оказав вооруженное сопротивление силовикам. Экс-президент сообщил о планах вывести своих сторонников на митинг в Бишкеке. Сейчас возле резиденции Атамбаева находится от 2 до 4 тыс. человек.

Новости мира: экс-президент Киргизии стрелял в силовиков, которые пришли его арестовать, фото — EPA

Парламент Киргизии 27 июня проголосовал за лишение Атамбаева неприкосновенности и статуса экс-президента, что дает возможность привлечь его к уголовной ответственности. Его подозревают в содействии перепрофилированию земельных участков, коррупции во время реконструкции ТЭЦ Бишкека, незаконном освообождении криминального авторитета Батукаева, а также противозаконным поставкам угля на ТЭЦ столицы и незаконном получении участка для строительства жилого дома в селе Кой-Таш Чуйской области.

Атамбаев считает, что он подвергается политическому преследованию со стороны нынешнего руководства республики, а все обвинения называет чушью.

Атамбаев руководил Киргизией с 2011 по 2017 год и стал первым президентом в истории страны, который добровольно покинул пост после полноценного первого срока.

Источник: Ракурс


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