В Україні оголошено конкурс на посаду уповноваженого із захисту державної мови. Фото: "Цензор.НЕТ"

https://racurs.ua/ua/n125328-v-ukrayini-ogolosheno-konkurs-na-posadu-upovnovajenogo-iz-zahystu-derjavnoyi-movy.html

Ракурс

В Україні сьогодні, 8 серпня, оголосили про старт відкритого конкурсу на посаду уповноваженого із захисту державної мови.

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Кандидату на вищезгадану посаду буде потрібно відповідати наступним критеріям: бути не молодше 35 років на момент подачі резюме, мати закінчену вищу освіту, володіти українською та англійською мовами, а також мати досвід роботи у сфері правозахисту або захисту мови. Крім того, майбутній мовний омбудсмен повинен мати високі моральні якості і відповідати за освітнім і професійним рівнем. Такі дані опублікував Офіс омбудсмена у Facebook.

Конкурс проводиться у відкритому форматі з метою забезпечення прозорості відбору кандидатів. Всі бажаючі можуть подати необхідні документи до 30 серпня включно. У той же час, згідно з опублікованою інформацією, результати конкурсу будуть оприлюднені 4 вересня 2019 року о 11.00.

Дана посада передбачена законом України «Про забезпечення функціонування української мови як державної».

Нагадаємо, що закон про українську мову вступив у силу 16 липня по всій території країни. З цього дня українська мова має статус обов’язкової для державних органів і громадських сфер, за винятком особистого спілкування і релігійних обрядів.