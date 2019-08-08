Фільм компанії помічника Зеленського може отримати держфінансування. Фото: Begemot.media

https://racurs.ua/ua/n125329-film-kompaniyi-pomichnyka-zelenskogo-moje-otrymaty-derjfinansuvannya.html

Ракурс

Фільм виробництва компанії «Кіноквартал», яка належить Сергію Шефіру, першому помічникові президента України Володимира Зеленського, може отримати державне фінансування.

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Проект документального фільму про футбольних фанатів допущений до участі у конкурсі на отримання держфінансування. Загалом у цьому відборі братимуть участь 233 кінопроекти. Про це повідомляє «Інтерфакс-Україна».

Як свідчить короткий опис до фільму, глядачів очікує дослідження футбольного фанатського руху на прикладі угруповання ультрас «Динамо» (Київ). Картина розкриє соціальний феномен фанатських рухів, познайомить із їхніми традиціями, ідеологіями і цінностями.

Виробником фільму «Фанати» є ТОВ «Кіноквартал». Власником цієї фірми до квітня 2019 року був Володимир Зеленський, а наразі нею керує Сергій Шефір. До цього перший помічник чинного президента був сценаристом, продюсером і художнім керівником «Студії Квартал-95».

Прем'єра фільму запланована на жовтень наступного року. Загальний бюджет кінострічки, який автори фільму планують повністю покрити за рахунок виділених із держбюджету коштів, складає 3,315 млн грн.

Нагадаємо, що раніше у своєму інтерв’ю Шефір розповів про свої багаторічні взаємини із Володимиром Зеленським. За його словами, головна мета помічника президента — це бути поруч і стежити за тим, щоб Володимир, ставши політиком, залишався перш за все людиною.