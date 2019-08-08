Справу Кернеса зняли з розгляду через перебування судді на лікарняному

Геннадій Кернес, фото: «Вголос»

https://racurs.ua/ua/n125345-spravu-kernesa-znyaly-z-rozglyadu-cherez-perebuvannya-suddi-na-likarnyanomu.html

Ракурс

Справу мера Харкова Геннадія Кернеса та його охоронців, яких обвинувачують у викраденні, катуванні та погрозі вбивством стосовно двох активістів харківського Майдану, Полтавський апеляційний суд зняв з розгляду, котрий мав відбутися 9 серпня о 13.00.

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Причиною цього рішення є перебування відповідного судді на лікарняному, повідомляє агентство «Укрінформ».

Нова дата судового засідання у цій справі наразі не відома.

Це вже не перший випадок, коли Полтавський апеляційний суд переносить розгляд справи Кернеса. 12 квітня розгляд апеляційних скарг на закриття справи проти Кернеса та його охоронців Віталія Блинника і Євгена Сміцького був перенесений через перебування судді у відрядженні.

Ще кілька разів до цього розгляд переносився, оскільки фігуранти справи з різних причин, зокрема — перебування Кернеса на лікуванні, не з’являлися на засідання суду.

Фігурантам цієї справи загрожує до 15 років позбавлення волі. Кернес, Блинник та Сміцький себе винними у скоєнні цих правопорушень не вважають.

Нагадаємо, у травні журналісти встановили перелік майна, яким володіє цивільна дружина Кернеса Оксана Гайсинська. Це, зокрема, кілька квартир та парк автомобілів.