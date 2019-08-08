Дело Кернеса сняли с рассмотрения из-за пребывания судьи на больничном

Геннадий Кернес, фото: «Вголос»

https://racurs.ua/n125345-delo-kernesa-snyali-s-rassmotreniya-iz-za-prebyvaniya-sudi-na-bolnichnom.html

Ракурс

Дело мэра Харькова Геннадия Кернеса и его охранников, которых обвиняют в похищении, пытках и угрозе убийством в отношении двух активистов харьковского Майдана, Полтавский апелляционный суд снял с рассмотрения, которое должено было состояться 9 августа в 13.00.

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Причиной этого решения является нахождение соответствующего судьи на больничном, сообщает агентство «Укринформ».

Новая дата судебного заседания по этому делу пока не известна.

Это уже не первый случай, когда Полтавский апелляционный суд переносит рассмотрение дела Кернеса. 12 апреля рассмотрение апелляционных жалоб на закрытие дела против Кернеса и его охранников Виталия Блинника и Евгения Смицкого было перенесено из-за пребывания судьи в командировке.

Еще несколько раз до этого рассмотрение переносилось, поскольку фигуранты дела по разным причинам, в том числе — из-за пребывания Кернеса на лечении, не являлись на заседания суда.

Фигурантам этого дела грозит до 15 лет лишения свободы. Кернес, Блинник и Смицкий себя виновными в совершении этих правонарушений не считают.

Напомним, в мае журналисты установили перечень имущества, которым владеет гражданская жена Кернеса Оксана Гайсинская. Это, в частности, несколько квартир и парк автомобилей.