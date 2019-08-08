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Ракурс
У Києві масштабний ураган затопив вулиці і повалив дерева. Фото: очевидці у Facebook

У Києві масштабний ураган затопив вулиці і повалив дерева (ФОТО, ВІДЕО)

8 сер 2019, 17:04
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Києвом сьогодні, 8 серпня, пронісся потужний ураган. Столицю накрила злива, а також спостерігався сильний шквальний вітер, грози і місцями навіть град.

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Негода, що обрушилася на Київ, стала причиною цілого ряду руйнувань. Вражаючі фото і відео погодного апокаліпсису, який відзначався в усіх районах міста, жителі столиці активно почали викладати у мережі.

В цілому, серед наслідків негоди в місті — повалені дерева і утруднений рух. За словами очевидців, ураган став причиною різкого погіршення видимості на дорозі, внаслідок чого утворилися величезні затори.

У Києві масштабний ураган затопив вулиці і повалив дерева. Фото: очевидці у Facebook

У Києві масштабний ураган затопив вулиці і повалив дерева. Фото: очевидці у Facebook

«Київ Оперативний» опублікував фото, на яких дерево впало прямо на капот автомобіля, припаркованого на газоні біля житлового будинку. Крім того, покарання від природи у вигляді дерева, що впало, отримали кілька авто, припарковані один за одним на автостоянці.

У Києві масштабний ураган затопив вулиці і повалив дерева. Фото: "Київ Оперативний" у Facebook

У Києві масштабний ураган затопив вулиці і повалив дерева. Фото: "Київ Оперативний" у Facebook

У Києві масштабний ураган затопив вулиці і повалив дерева. Фото: "Київ Оперативний" у Facebook

Деякі користувачі соцмереж писали, що неймовірна потужність зливи, здавалося, здатна пробити дахи будинків. Деяким град із сильним поривом вітру пошкодив скло у вікнах.

За даними Укргідрометцентру, дощі із грозами, градом і шквалами можуть спостерігатися у столиці ще до кінця цього дня.

Нагадаємо, що потужний тропічний дощ пройшов у Києві 29 липня. Внаслідок негоди було затоплено тунелі на станціях метро «Дорогожичі» та «Лук'янівська», повалені дерева, а також під воду пішли деяких столичні вулиці.

Джерело: Ракурс


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