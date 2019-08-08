У Києві масштабний ураган затопив вулиці і повалив дерева. Фото: очевидці у Facebook

https://racurs.ua/ua/n125333-u-kyievi-masshtabnyy-uragan-zatopyv-vulyci-i-povalyv-dereva-foto-video.html

Ракурс

Києвом сьогодні, 8 серпня, пронісся потужний ураган. Столицю накрила злива, а також спостерігався сильний шквальний вітер, грози і місцями навіть град.

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Негода, що обрушилася на Київ, стала причиною цілого ряду руйнувань. Вражаючі фото і відео погодного апокаліпсису, який відзначався в усіх районах міста, жителі столиці активно почали викладати у мережі.

В цілому, серед наслідків негоди в місті — повалені дерева і утруднений рух. За словами очевидців, ураган став причиною різкого погіршення видимості на дорозі, внаслідок чого утворилися величезні затори.

«Київ Оперативний» опублікував фото, на яких дерево впало прямо на капот автомобіля, припаркованого на газоні біля житлового будинку. Крім того, покарання від природи у вигляді дерева, що впало, отримали кілька авто, припарковані один за одним на автостоянці.

Деякі користувачі соцмереж писали, що неймовірна потужність зливи, здавалося, здатна пробити дахи будинків. Деяким град із сильним поривом вітру пошкодив скло у вікнах.

За даними Укргідрометцентру, дощі із грозами, градом і шквалами можуть спостерігатися у столиці ще до кінця цього дня.

Нагадаємо, що потужний тропічний дощ пройшов у Києві 29 липня. Внаслідок негоди було затоплено тунелі на станціях метро «Дорогожичі» та «Лук'янівська», повалені дерева, а також під воду пішли деяких столичні вулиці.