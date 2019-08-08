В Киеве масштабный ураган затопил улицы и повалил деревья. Фото: очевидцы в Facebook

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Ракурс

По Киеву сегодня, 8 августа, пронесся мощный ураган. Столицу накрыл ливень, а также наблюдался сильный шквальный ветер, грозы и местами даже град.

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Непогода, обрушившаяся на Киев, стала причиной целого ряда разрушений. Впечатляющие фото и видео погодного апокалипсиса, который отмечался во всех районах города, жители столицы активно начали выкладывать в сети.

В целом, среди последствий непогоды в городе — поваленные деревья и затрудненное движение. По словам очевидцев, ураган стал причиной резкого ухудшения видимости на дороге, вследствие чего образовались огромные пробки.

«Киев Оперативный» опубликовал фото, на которых дерево упало прямо на капот автомобиля, припаркованного на газоне около жилого дома. Кроме того, наказание от природы в виде упавшего дерева получили несколько авто, припаркованных друг за другом на автостоянке.

Некоторые пользователи соцсетей писали, что невероятная мощность ливня, казалось, способна пробить крыши домов. Некоторым град с сильным порывом ветра повредил стекла в окнах.

По данным Укргидрометцентра, дожди с грозами, градом и шквалами могут наблюдаться в столице еще до конца этого дня.

Напомним, что мощный тропический ливень прошел в Киеве 29 июля. Вследствие непогоды были затоплены тоннели на станциях метро «Дорогожичи» и «Лукьяновская», повалены деревья, а также под воду ушли некоторых столичные улицы.