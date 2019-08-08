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Ракурс
В Киеве масштабный ураган затопил улицы и повалил деревья. Фото: очевидцы в Facebook

В Киеве масштабный ураган затопил улицы и повалил деревья (ФОТО, ВИДЕО)

8 авг 2019, 17:04
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По Киеву сегодня, 8 августа, пронесся мощный ураган. Столицу накрыл ливень, а также наблюдался сильный шквальный ветер, грозы и местами даже град.

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Непогода, обрушившаяся на Киев, стала причиной целого ряда разрушений. Впечатляющие фото и видео погодного апокалипсиса, который отмечался во всех районах города, жители столицы активно начали выкладывать в сети.

В целом, среди последствий непогоды в городе — поваленные деревья и затрудненное движение. По словам очевидцев, ураган стал причиной резкого ухудшения видимости на дороге, вследствие чего образовались огромные пробки.

В Киеве масштабный ураган затопил улицы и повалил деревья. Фото: очевидцы в Facebook

В Киеве масштабный ураган затопил улицы и повалил деревья. Фото: очевидцы в Facebook

«Киев Оперативный» опубликовал фото, на которых дерево упало прямо на капот автомобиля, припаркованного на газоне около жилого дома. Кроме того, наказание от природы в виде упавшего дерева получили несколько авто, припаркованных друг за другом на автостоянке.

В Киеве масштабный ураган затопил улицы и повалил деревья. Фото: "Киев Оперативный" в Facebook

В Киеве масштабный ураган затопил улицы и повалил деревья. Фото: "Киев Оперативный" в Facebook

В Киеве масштабный ураган затопил улицы и повалил деревья. Фото: "Киев Оперативный" в Facebook

Некоторые пользователи соцсетей писали, что невероятная мощность ливня, казалось, способна пробить крыши домов. Некоторым град с сильным порывом ветра повредил стекла в окнах.

По данным Укргидрометцентра, дожди с грозами, градом и шквалами могут наблюдаться в столице еще до конца этого дня.

Напомним, что мощный тропический ливень прошел в Киеве 29 июля. Вследствие непогоды были затоплены тоннели на станциях метро «Дорогожичи» и «Лукьяновская», повалены деревья, а также под воду ушли некоторых столичные улицы.

Источник: Ракурс


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