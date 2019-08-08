В Ірпені обшукали міську раду. Фото: 2000.ua

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Ірпінська міська рада сьогодні була частково заблокована через обшуки, які проводили працівники поліції та прокуратури. На другий, третій та четвертий поверхи будівлі громадян не пропускали.

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Правоохоронці обґрунтували слідчі дії тим, що чиновники виконкому міськради не надіслали їм копії необхідних документів у відповідь на попередні запити. Про це повідомляє місцеве видання «Ірпінь онлайн».

Під час обшуків вилучалися документи, що стосуються діяльності кількох забудовників, зокрема, пайової участі.

За даними джерел, забудовники нібито пов’язані з колишнім мером Ірпеня Володимиром Карплюком.

Вилучення оригіналів документів зарахування пайової участі місцевих забудовників підтвердила й виконуюча обов’язки ірпінського міського голови Анастасія Попсуй. Вона виклала у Facebook відеозвернення, в якому звинувачує правоохоронців у нібито замовних слідчих діях, що можуть завадити сплаті забудовниками Ірпеня пайових внесків до міського бюджету.

Згодом спікер прокуратури Київщини Мар’яна Гайовська також підтвердила обшуки в Ірпінській міськраді, пише «Укрінформ».

Санкціоновані судом слідчі дії тривають у рамках кримінального провадження про службову недбалість (ст. 367 КК України). З’ясовується правомірність рішень посадовців Ірпеня щодо земельних питань і забудови міста.

Відомо, що перед виборами до Верховної Ради, на яких Карплюк балотувався, але програв, його викликали до Генеральної прокуратури. Очільник відомства Юрій Луценко заявив, що за рішенням суду Карплюк повинен відшкодувати 80 млн грн збитків через незаконну забудову Ірпеня.