В Ирпене обыскали городской совет. Фото: 2000.ua

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Ирпенский городской совет сегодня был частично заблокирован из-за обысков, которые проводили сотрудники полиции и прокуратуры. На второй, третий и четвертый этажи здания граждан не пропускали.

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Правоохранители обосновали следственные действия тем, что чиновники исполкома горсовета не прислали им копии необходимых документов в ответ на предварительные запросы. Об этом сообщает местное издание «Ирпень онлайн».

Во время обысков изымались документы, касающиеся деятельности нескольких застройщиков, в частности, долевого участия.

По данным источников, застройщики якобы связаны с бывшим мэром Ирпеня Владимиром Карплюком.

Изъятие оригиналов документов зачисления долевого участия местных застройщиков подтвердила и исполняющая обязанности ирпенского городского головы Анастасия Попсуй. Она выложила в Facebook видеообращение, в котором обвиняет правоохранителей в якобы заказных следственных действиях, которые могут помешать уплате застройщиками Ирпеня паевых взносов в городской бюджет.

Впоследствии спикер прокуратуры Киевской области Марьяна Гайовская также подтвердила обыски в Ирпенском горсовете, пишет «Укринформ».

Санкционированные судом следственные действия проходят в рамках уголовного производства о служебной халатности (ст. 367 УК Украины). Выясняется правомерность решений должностных лиц Ирпеня касательно земельных вопросов и застройки города.

Известно, что перед выборами в Верховную Раду, на которых Карплюк баллотировался, но проиграл, его вызвали в Генеральную прокуратуру. Глава ведомства Юрий Луценко заявил, что по решению суда Карплюк должен возместить 80 млн грн убытков за незаконную застройку Ирпеня.