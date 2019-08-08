У Дніпрі під час реєстрації на екзамен виявили 32 іноземних студентів з фальшивими паспортами, фото: Українська Православна Церква

https://racurs.ua/ua/n125348-u-dnipri-ponad-30-inozemnyh-studentiv-z-yavylys-na-ispyt-z-falshyvymy-pasportamy.html

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У Дніпрі 32 іноземні студенти з фальшивими паспортами з’явились на іспит до приватного вищого навчального закладу «Дніпровський медичний інститут традиційної і нетрадиційної медицини».

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Осіб з підозрілими документами виявив проктор Центру тестування при Міністерстві охорони здоров’я (МОЗ) під час процедури ідентифікації на єдиний кваліфікаційний державний іспит зі спеціальності «Медицина». Про це повідомляє прес-служба МОЗ.

Зазначається, що проктор двічі викликав поліцію. В результаті за 50 хвилин прибуло семеро правоохоронців, котрі підтвердили, що паспорти студентів є підробними.

За цим інцидентом було складено відповідний акт.

Десятьом студентам вдалося втекти, а інші були доставлені в поліцію, — зазначають в МОЗ.

Нагадаємо, восени 2018 року правоохоронці викрили посадовців одного з державних вишів Запоріжжя, котрі створили злочинну схему зарахування до навчального закладу іноземців за фіктивними документами. Іноземці отримували дипломи не навчаючись, приїжджаючи до України лише для того, щоб заплатити гроші посадовим особам вишу.