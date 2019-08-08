В Днепре во время регистрации на экзамен обнаружили 32 иностранных студентов с фальшивыми паспортами, фото: Украинская Православная Церковь

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В Днепре 32 иностранные студенты пришли с фальшивыми паспортами на экзамен в частное высшее учебное заведение «Днепровский медицинский институт традиционной и нетрадиционной медицины».

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Лиц с подозрительными документами обнаружил проктор Центра тестирования при Министерстве охраны здоровья (МОЗ) во время процедуры идентификации на единый квалификационный государственный экзамен по специальности «Медицина». Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

Отмечается, что проктор дважды вызвал полицию. В результате за 50 минут прибыли семь правоохранителей, которые подтвердили, что паспорта студентов является поддельным.

По этим инцидентом был составлен соответствующий акт.

Десяти студентам удалось убежать, а остальные были доставлены в полицию, — отмечают в Минздраве.

Напомним, осенью 2018 года правоохранители разоблачили должностных лиц одного из государственных вузов Запорожья, которые создали преступную схему зачисления в учебное заведение иностранцев по фиктивным документам. Иностранцы получали дипломы не учась, приезжая в Украину только для того, чтобы заплатить деньги должностным лицам вуза.