Герцоги Кембриджские Кейт Миддлтон и принц Уильям сегодня приняли участие в водных спортивных соревнованиях The King’s Cup.

Соответствующие фото появились на Инстаграм-странице Кенсингтонского дворца.

Соревнования проходили на острове Уайт — крупнейшем острове у побережья Англии, расположенном в проливе Ла-Манш в 5 км к югу от графства Хэмпшир.

Кейт и Уильям в рамках соревнований имели роли капитанов индивидуальных парусных лодок в гоночной регате. Также участие в регате приняло подрастающее поколение британской монаршей семьи — принц Джордж и принцесса Шарлотта.

Стоит отметить, что для участия в The King’s Cup супругам пришлось прервать свой отдых и вернуться в Великобританию. Изначально планировалось, что соревнования должны были состояться в пятницу, 9 августа. Однако их пришлось перенести на вторую половину дня 8 августа из-за предупреждения синоптиков о сильном ветре и дожде.

Каждый парусник, участвующий в регате, представляет один из восьми благотворительных фондов. Так, принц Вильма представляет фонд Child Bereavement UK, а Кейт Миддлтон — программу The Early Years. Кроме супругов герцогов Кембриджских, в соревнованиях принимают участие ряд известных британских звезд и спортсменов.

Joint third! Congratulations to all the charities and their ambassadors. What a fantastic day raising awareness for great causes! #TheKingsCuppic.twitter.com/ZgedUJpTP6