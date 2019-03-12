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Королевская семья ищет охотника на «троллей», фото — ТСН

Хакер для Елизаветы II: королевская семья ищет охотника на «троллей»

12 мар 2019, 19:45
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Букингемский дворец обратился на рынок труда, чтобы найти человека, который сможет остановить тех, кто разжигает ненависть к Меган Маркл и Кейт Миддлтон в Твиттере.

Королевская семья открыла новую вакансию, сообщает Daily Mail. Букингемскому дворцу понадобился «охотник» за троллями в сети. Необходимость в специалисте из сферы IT возникла из-за непрекращающихся атак на Маркл и Миддлтон в социальных сетях. В адрес Кейт и Меган часто поступают сексистские и расистские комментарии.

Источники рассказали, что эксперт должен находить, отслеживать и маркировать «любую подозрительную активность». В объявлении о вакансии отмечается, что «на этой должности вы будете ответственны не только за своевременное обновление паролей».

Сотрудники отдела информационной безопасности будут заниматься фильтрацией сообщений в интернете. Зарплата системного администратора составит 22 тыс. фунтов в год. Главный айтишник королевы будет вести все аккаунты Букингемского дворца в социальных сетях. Об оскорбительных комментариях в адрес родственников Елизаветы II будут докладывать в полицию.

Королевская семья в начале марта обратилась к своим поклонникам с просьбой проявлять благородство, доброту и уважение ко всем членам семьи в социальных сетях.

Напомним, что в марте королева Елизавета впервые опубликовала пост в Инстаграм.


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