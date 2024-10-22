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Ракурс
Залужный и Шевченко пошли на Лигу чемпионов в Лондоне

Залужный и Шевченко пошли на Лигу чемпионов в Лондоне (ФОТО)

22 окт 2024, 22:31
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Посол України у Великій Британії Валерій Залужний прийш вна матч Ліги чемпіонів у Лондоні.


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У трансляції зі стадіону «Хайбері» видно, що Залужний на матчі разом із президентом Української асоціації футболу Андрієм Шевченком та гравцем збірної України й лондонського «Челсі» Михайлом Мудриком.

Вони спостерігають за матчем Ліги чемпіонів «Арсенал» — «Шахтар».

Источник: Ракурс


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