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Ракурс
Залужний і Шевченко пішли на футбол у Лондоні

Залужний і Шевченко пішли на Лігу чемпіонів у Лондоні (ФОТО)

22 жов 2024, 22:31
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Посол України у Великій Британії Валерій Залужний прийш вна матч Ліги чемпіонів у Лондоні.


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У трансляції зі стадіону «Хайбері» видно, що Залужний на матчі разом із президентом Української асоціації футболу Андрієм Шевченком та гравцем збірної України й лондонського «Челсі» Михайлом Мудриком.

Вони спостерігають за матчем Ліги чемпіонів «Арсенал» — «Шахтар».

Джерело: Ракурс


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