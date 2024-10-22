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Залужний і Шевченко пішли на футбол у Лондоні
Залужний і Шевченко пішли на Лігу чемпіонів у Лондоні (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n200496-zalujnyy-i-shevchenko-pishly-na-ligu-chempioniv-u-londoni-foto.htmlРакурс
Посол України у Великій Британії Валерій Залужний прийш вна матч Ліги чемпіонів у Лондоні.
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У трансляції зі стадіону «Хайбері» видно, що Залужний на матчі разом із президентом Української асоціації футболу Андрієм Шевченком та гравцем збірної України й лондонського «Челсі» Михайлом Мудриком.
Вони спостерігають за матчем Ліги чемпіонів «Арсенал» — «Шахтар».