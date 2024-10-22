Залужний і Шевченко пішли на футбол у Лондоні

Залужний і Шевченко пішли на Лігу чемпіонів у Лондоні (ФОТО)

https://racurs.ua/ua/n200496-zalujnyy-i-shevchenko-pishly-na-ligu-chempioniv-u-londoni-foto.html

22 жов 2024, 22:31 999

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