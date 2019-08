Герцоги Кембриджські Кейт Міддлтон та принц Вільям сьогодні взяли участь у водних спортивних змаганнях The King’s Cup.

Відповідні фото з’явилися на Інстаграм-сторінці Кенсінгтонського палацу.

Змагання відбувалися на острові Вайт — найбільшому острові біля узбережжя Англії, розташованому в протоці Ла-Манш за 5 км на південь від графства Гемпшир.

Кейт і Вільям в межах змагань мали ролі капітанів індивідуальних вітрильних човнів у гоночній регаті. Також участь в регаті взяло підростаюче покоління британської монаршої родини — принц Джордж і принцеса Шарлотта.

Варто зазначити, що для участі в The King’s Cup подружжю довелося перервати свій відпочинок і повернутися до Великої Британії. Спочатку планувалося, що змагання мали відбутись у п’ятницю, 9 серпня. Однак їх довелося перенести на другу половину дня 8 серпня через попередження синоптиків про сильний вітер та дощ.

Кожен вітрильник, що бере участь в регаті, представляє один з восьми благодійних фондів. Так, принц Вільмям представляє фонд Child Bereavement UK, а Кейт Міддлтон — програму The Early Years. Окрім подружжя герцогів Кембриджських, у змаганнях беруть участь низка відомих британських зірок та спортсменів.

Joint third! Congratulations to all the charities and their ambassadors. What a fantastic day raising awareness for great causes! #TheKingsCuppic.twitter.com/ZgedUJpTP6