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Кейт Міддлтон та принц Вільям взяли участь у The King's Cup, фото: kensingtonroyal

Кейт Міддлтон та принц Вільям взяли участь у вітрильній регаті The King’s Cup (ФОТО, ВІДЕО)

8 сер 2019, 21:48
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Герцоги Кембриджські Кейт Міддлтон та принц Вільям сьогодні взяли участь у водних спортивних змаганнях The King’s Cup.

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Відповідні фото з’явилися на Інстаграм-сторінці Кенсінгтонського палацу.

Змагання відбувалися на острові Вайт — найбільшому острові біля узбережжя Англії, розташованому в протоці Ла-Манш за 5 км на південь від графства Гемпшир.

Кейт і Вільям в межах змагань мали ролі капітанів індивідуальних вітрильних човнів у гоночній регаті. Також участь в регаті взяло підростаюче покоління британської монаршої родини — принц Джордж і принцеса Шарлотта.

Варто зазначити, що для участі в The King’s Cup подружжю довелося перервати свій відпочинок і повернутися до Великої Британії. Спочатку планувалося, що змагання мали відбутись у п’ятницю, 9 серпня. Однак їх довелося перенести на другу половину дня 8 серпня через попередження синоптиків про сильний вітер та дощ.

Кожен вітрильник, що бере участь в регаті, представляє один з восьми благодійних фондів. Так, принц Вільмям представляє фонд Child Bereavement UK, а Кейт Міддлтон — програму The Early Years. Окрім подружжя герцогів Кембриджських, у змаганнях беруть участь низка відомих британських зірок та спортсменів.

Кейт Міддлтон та принц Вільям взяли участь у The King's Cup, фото: kensingtonroyal

Кейт Міддлтон та принц Вільям взяли участь у The King's Cup, фото: kensingtonroyal

Кейт Міддлтон та принц Вільям взяли участь у The King's Cup, фото: kensingtonroyal

Кейт Міддлтон та принц Вільям взяли участь у The King's Cup, фото: kensingtonroyal

Нагадаємо, у червні британські ЗМІ повідомляли, що принц Гаррі і Меган Маркл найняли експерта з просування в соціальних медіа, щоб обійти за популярністю герцогів Кембриджських.


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