Кейт Міддлтон та принц Вільям взяли участь у The King's Cup, фото: kensingtonroyal

https://racurs.ua/ua/n125347-keyt-middlton-ta-prync-vilyam-vzyaly-uchast-u-vitrylniy-regati-the-king-s-cup-foto-video.html

Ракурс

Герцоги Кембриджські Кейт Міддлтон та принц Вільям сьогодні взяли участь у водних спортивних змаганнях The King’s Cup.

Loading...

Відповідні фото з’явилися на Інстаграм-сторінці Кенсінгтонського палацу.

Змагання відбувалися на острові Вайт — найбільшому острові біля узбережжя Англії, розташованому в протоці Ла-Манш за 5 км на південь від графства Гемпшир.

Кейт і Вільям в межах змагань мали ролі капітанів індивідуальних вітрильних човнів у гоночній регаті. Також участь в регаті взяло підростаюче покоління британської монаршої родини — принц Джордж і принцеса Шарлотта.

Варто зазначити, що для участі в The King’s Cup подружжю довелося перервати свій відпочинок і повернутися до Великої Британії. Спочатку планувалося, що змагання мали відбутись у п’ятницю, 9 серпня. Однак їх довелося перенести на другу половину дня 8 серпня через попередження синоптиків про сильний вітер та дощ.

Кожен вітрильник, що бере участь в регаті, представляє один з восьми благодійних фондів. Так, принц Вільмям представляє фонд Child Bereavement UK, а Кейт Міддлтон — програму The Early Years. Окрім подружжя герцогів Кембриджських, у змаганнях беруть участь низка відомих британських зірок та спортсменів.

Joint third! Congratulations to all the charities and their ambassadors. What a fantastic day raising awareness for great causes! #TheKingsCuppic.twitter.com/ZgedUJpTP6 — Child Bereavement UK (@cbukhelp) 8 серпня 2019 р.

Нагадаємо, у червні британські ЗМІ повідомляли, що принц Гаррі і Меган Маркл найняли експерта з просування в соціальних медіа, щоб обійти за популярністю герцогів Кембриджських.