Американские тесты для студентов-медиков

https://racurs.ua/n125187-amerikanskie-testy-dlya-studentov-medikov-eto-afera-eks-rektor-universiteta-bogomolca.html

Ракурс

Американские тесты для студентов-медиков дают только голый процент каждого студента, который невозможно проанализировать. Чтобы проанализировать результаты, надо посмотреть, как студенты отвечали по разделам. Например, этот раздел гистологии знают хуже, чем тот. Но американцы не дают свою интеллектуальную собственность, и мы получаем только процент каждого студента.

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«Что с этим делать дальше? Это афера. Это лишь голый процент! Мы не можем проанализировать. Я не думаю, что Линчевский не понимает этого. Приходит в голову денежная заинтересованность», — заявила в интервью «Ракурсу» экс-ректор Медицинского университета Богомольца Екатерина Амосова.

По ее мнению, выхолощена сама идея независимого оценивания: «Даже если взять ВНО, то его основой является совет учителей, которые отвечают за направления. Американскому совету экзаменаторов 100 лет, но основа его не директор (как у нас), который занимается логистикой, а совет экзаменаторов, определяющих, что тестировать, вопросы, как их улучшить. То есть должны быть эксперты, специалисты. У нас это не рассматривается».

Амосова считает, что Украина не может каждый раз покупать американские тесты для студентов-медиков. «С опытными преподавателями нам по силам писать свои, тесты могут быть качественными. То есть это должна быть перезагрузка наших тестов „Крок“ с организацией реального совета медицинских экзаменаторов, 100% закрытая база (она была полуоткрытая, зазубривали ерунду). Это реально организовать. Но хороших тестов много не напишешь. Для нашего количества студентов мы не можем обеспечить тесты на компьютерах в одну смену. Это нереально!» — убеждена экс-ректор.

Она также отметила, что тестовый экзамен — одна из двух составляющих. Вторая составляющая — это так называемые ОСКЭ — объективный структурированный клинический экзамен на пациентах (для оценки таких важных компетенций врача, как клинический осмотр, техника выполнения медицинских манипуляций, коммуникация с пациентом, соблюдение профессиональных и этических норм. Это дает большую гарантию для общества, что врач будет подготовлен).