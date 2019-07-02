IFOM 2019

https://racurs.ua/2390-studenty-protiv-minzdrava-pochemu-buduschie-vrachi-protestuut-iz-za-ifom-2019-i-podaut-v-sud.html

Ракурс

Студенты-медики по всей Украине протестуют против проведения американского теста IFOM 2019. Экзамен, запланированный для третьекурсников медицинских вузов на 1‒3 июля, многими студентами бойкотируется.

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Скандал набирает оборотов. Будущие врачи нашли доказательства того, что проведение IFOM 2019 незаконно, насобирали денег и наняли адвокатов. «А что плохого в сдаче экзамена? Наверное, это двоечники саботируют, а ведь потом они будут нас лечить!» — возмутится большинство. Подождите, не горячитесь. Давайте разбираться.

Для нетерпеливых вкратце ситуацию можно обрисовать так. Представьте, три года вы учитесь по украинским программам на украинском языке, а за три месяца до сдачи вам сообщают об обязательном экзамене по американским программам на английском языке. Как думаете, ребята готовы к такому испытанию? «Мы, успешные врачи, не сдадим этот тест хорошо без подготовки», — сказал один врач, профессионализм которого не вызывает сомнений.

Студенты-медики протестуют: что за зверь IFOM 2019

Тест IFOM 2019 (International Foundations of Medicine, или Международные основы медицины) был разработан Национальным советом медицинских экзаменаторов США — NBME. Тест IFOM BSE (базовые науки) оценивает знания по фундаментальным дисциплинам (анатомия, физиология, биохимия и др.) студентов-медиков, обучающихся за пределами США. Данный экзамен используется в разных странах либо в индивидуальном порядке (студентом в компьютерных центрах тестирования Prometric), либо отдельными клиническими учреждениями, либо отдельными высшими медицинскими учебными заведениями.

По словам экс-директора Центра тестирования Минздрава Ирины Булах, IFOM используется как обязательный в считанных странах третьего мира. К ним присоединилась и Украина, включив этот экзамен в июле 2019 года в состав своего Единого государственного квалификационного экзамена для студентов третьего курса.

На вопрос, почему Минздрав решил сделать тест IFOM 2019 обязательным, заместитель министра здравоохранения Александр Линчевский ответил так: «Мы должны оценить уровень подготовки будущих врачей, а также состояние медицинского образования, чтобы определить точки приложения усилий для изменения медицинского образования к лучшему. Дать пациентам гарантии того, что к медицинской профессии будут допускаться компетентные и мотивированные студенты».

Но неужели и так не ясны точки приложения усилий? Что показал, например, пилотный проект? В марте 2019 года по инициативе Минздрава этот экзамен уже проводился для студентов-медиков четвертого курса в качестве исследовательского пилотного проекта. Кстати, он стал самым масштабным за всю историю существования этого теста. Как правило, подобные исследовательские проекты проводятся на статистически обоснованной выборке. Так поступили, например, в Казахстане, где в эксперименте приняла участие десятая часть от общего количества студентов. В Украине участие в тестировании приняли все студенты (более 6000). Проведение пилотного экзамена стоило почти 22 млн грн бюджетных денег.

Интересно, что эксперты Центра тестирования в марте этого года спрогнозировали средний результат пилотного теста — меньше 30%. Их прогноз сбылся: средний показатель верных ответов составил 27%, тогда как в контрольной группе иностранных студентов из других стран — 54%. Эксперты отмечают, что ожидаемый результат вовсе не свидетельствует о низком качестве подготовки студентов, а говорит о невалидности содержания экзамена IFOM 2019.

К слову, случайный выбор одного из пяти вариантов гарантирует получение не менее 20% правильных ответов. Это является одним из оснований для критики тестов как инструмента оценки. К тому же иностранные студенты обучаются по англоязычным учебникам, которые сфокусированы на связи с клиникой. У нас же анатомию в большинстве случае преподают... по атласам, без рентгена, КТ и МРТ. Ряд наших учебников содержат профессиональные ошибки из-за отсутствия надлежащего рецензирования.

Целесообразность гармонизации учебных планов, стандартов образования и перехода на международные учебники и учебные планы были понятны и без «пилота».

Что ждет студентов — саботажников теста IFOM 2019?

«Хочу подчеркнуть, что если студенты не явятся на экзамен, они получат результат «ноль». И будут иметь лишь одну попытку пересдать этот экзамен в 2019 году, согласно графику пересдач», — предупреждает Линчевский.

В бюджете на 2019 год на экзамен IFOM 2019 заложено 100 долл. на каждого бюджетного студента. За контрактников университеты оплатят из собственных поступлений, изъяв эти средства из расходов на подготовку студентов. Те, кто не сдаст тест с первого раза, за повторный экзамен должны заплатить из своего кармана. Не сдавшим повторно грозит отчисление из вуза.

Один из вопросов, беспокоящих будущих медиков: сколько будет стоить пересдача? «Около 30 долл. Эта цифра еще будет уточняться, поскольку зависит от некоторых факторов, но порядок цифр такой», — отвечает Линчевский.

Студенты-медики протестуют: что думают юристы об IFOM 2019

«Проведение экзамена IFOM 2019 незаконно. Во-первых, не существует утвержденных Минздравом критериев отбора международного агентства, не проведен тендер, не определен победитель, — говорит юрист Александр Гумиров. — Также не утверждены и заранее (за шесть месяцев — по аналогии права) не доведена до студентов суть экзамена (характеристики, состав, спецификация), а также критерии оценки результатов. В таких условиях проведение теста с соблюдением принципов добросовестности, разумности и справедливости невозможно. Об этом — уже поданный нами иск. Не представляю суд, который этот иск отклонит, поскольку все приведенное мною — факт».

Что стоило бы сделать?

«Я лично считаю проведение теста полезным — и для украинских студентов, и для части университетской «элиты», которая продолжает «жить в СССР» и не хочет отвечать на вызовы, — считает Екатерина Амосова, доктор медицинских наук, профессор внутренней медицины. — Однако мне непонятно, почему одновременно с IFOM 2019 студенты должны сдавать отечественный «Крок-1», который, по крайней мере теоретически, оценивает именно в таком же формате (тестовые задания с клинической ситуацией и одним из пяти верным вариантом ответа)».

Как следовало бы вводить международный экзамен? По мнению Амосовой, нужно объявить первокурсникам (и вузам), что он состоится через три года. В таком случае все сразу перейдут на необходимые учебники и смогут подготовиться.

Наверное, также стоит прислушаться к студентам: «Вы говорите о том, что мы должны равняться на США. Но в США к мнению студентов, преподавателей, руководства вузов и врачей в вопросах медицинских реформ прислушиваются. Они сдают сложнейшие тесты потому, что их тщательно готовят к каждому из них! В США лучшие медицинские библиотеки, симуляционные кабинеты, лаборатории и программа, разработанная в соответствии с экзаменами.

Вы, к сожалению, не хотите слышать своих соотечественников и работать над улучшением медицины в Украине вместе с нами! Мы не против развития, но оно должно быть постепенным в сотрудничестве студентов и вузов с Минздравом и ЦТ. Поверьте, если бы у нас сейчас были те же условия, что и у студентов США, мы бы им составили достойную конкуренцию. Но, к сожалению, вы не хотите нам в этом помогать. Именно поэтому мы поднялись всеми медицинскими вузами, чтобы высказать свое мнение и отстоять свое право на обучение и будущее».