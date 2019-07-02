IFOM 2019

https://racurs.ua/ua/2390-studenty-proty-moz-chomu-maybutni-likari-protestuut-cherez-ifom-2019-i-podaut-do-sudu.html

Ракурс

Студенти-медики по всій Україні протестують проти проведення американського тесту IFOM 2019. Іспит, запланований для третьокурсників медичних вишів на 1‒3 липня, багатьма студентами бойкотується.

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Скандал набирає обертів. Майбутні лікарі знайшли докази того, що проведення IFOM 2019 є незаконним, назбирали грошей і найняли адвокатів. «А що поганого у складанні іспиту? Напевно, це двієчники саботують, але ж потім вони нас лікуватимуть!» — обуриться більшість. Зачекайте, не гарячкуйте. Спробуймо розібратися.

Для нетерплячих коротко ситуацію можна змалювати так. Уявіть, три роки ви вчитеся за українськими програмами українською мовою, а за три місяці до іспиту вас повідомляють про обов'язковий екзамен з американськими програмами англійською мовою. Як гадаєте, студенти готові до такого випробування? «Ми, успішні лікарі, не складемо цей тест добре без підготовки», — сказав один лікар, професіоналізм якого не викликає сумнівів.

Студенти-медики протестують: що за звір IFOM 2019

Тест IFOM 2019 (International Foundations of Medicine, або Міжнародні основи медицини) було розроблено Національною радою медичних екзаменаторів США — NBME. Тест IFOM BSE (базові науки) оцінює знання з фундаментальних дисциплін (анатомія, фізіологія, біохімія та ін.) студентів-медиків, які навчаються за межами США. Цей іспит використовується в різних країнах або в індивідуальному порядку (студентом у комп'ютерних центрах тестування Prometric), або окремими клінічними закладами, або окремими вищими медичними навчальними закладами.

За словами екс-директора Центру тестування МОЗ Ірини Булах, IFOM використовується як обов'язковий у лічених країнах третього світу. До них приєдналася і Україна, включивши цей іспит у липні 2019 року до складу свого Єдиного державного кваліфікаційного іспиту для студентів третього курсу.

На запитання, чому МОЗ вирішило зробити тест IFOM 2019 обов'язковим, заступник міністра охорони здоров'я Олександр Лінчевський відповів так: «Ми повинні оцінити рівень підготовки майбутніх лікарів, а також стан медичної освіти, щоб визначити точки докладання зусиль для зміни медичної освіти на краще. Дати пацієнтам гарантії того, що до медичної професії допускатимуться компетентні та вмотивовані студенти».

Та невже й без того не ясні точки докладання зусиль? Що показав, наприклад, пілотний проект? У березні 2019 року за ініціативою Міністерства охорони здоров'я цей іспит вже проводився для студентів-медиків четвертого курсу як дослідницький пілотний проект. До речі, він став наймасштабнішим за всю історію існування цього тесту. Зазвичай подібні дослідницькі проекти проводяться на статистично обґрунтованій вибірці. Так вчинили, наприклад, у Казахстані, де в експерименті взяла участь десята частина від загальної кількості студентів. В Україні участь у тестуванні взяли всі студенти (понад 6000). Проведення пілотного іспиту коштувало майже 22 млн грн бюджетних грошей.

Цікаво, що експерти Центру тестування в березні цього року спрогнозували середній результат пілотного тесту — менш як 30%. Їхній прогноз збувся: середній показник правильних відповідей становив 27%, тоді як у контрольній групі іноземних студентів з інших країн — 54%. Експерти відзначають, що очікуваний результат зовсім не свідчить про низьку якість підготовки студентів, а говорить про невалідність змісту іспиту IFOM 2019.

До слова, випадковий вибір одного з п'яти варіантів гарантує отримання щонайменше 20% правильних відповідей. Це є однією з підстав для критики тестів як інструменту оцінки. До того ж іноземні студенти навчаються за англомовними підручниками, які сфокусовані на зв'язку з клінікою. У нас же анатомію в більшості випадків викладають... по атласах, без рентгена, КТ та МРТ. Низка наших підручників містить професійні помилки через відсутність належного рецензування.

Доцільність гармонізації навчальних планів, стандартів освіти і переходу на міжнародні підручники і навчальні плани були зрозумілі й без «пілота».

Що чекає на студентів — саботажників тесту IFOM 2019?

«Хочу наголосити, що якщо студенти не з'являться на іспит, вони отримають результат «нуль». І матимуть лише одну спробу перескласти цей іспит у 2019 році, згідно з графіком перескладань», — попереджає Лінчевський.

У бюджеті на 2019 рік на іспит IFOM 2019 закладено 100 дол. на кожного бюджетного студента. За контрактників університети платять із власних надходжень, вилучивши ці кошти з витрат на підготовку студентів. Ті, хто не складе тест з першого разу, за повторний іспит мають заплатити зі своєї кишені. Студентам, які не склали повторно, загрожує відрахування з вишу.

Одне із запитань, що турбують майбутніх медиків: скільки коштуватиме перескладання? «Близько 30 дол. Ця цифра ще уточнюватиметься, адже залежить від деяких факторів, але порядок цифр такий», — відповідає Лінчевський.

Студенти-медики протестують: що думають юристи про IFOM 2019

«Проведення іспиту IFOM 2019 є незаконним. По-перше, не існує затверджених Міністерством охорони здоров'я критеріїв відбору міжнародного агентства, не проведено тендер, не визначено переможця, — каже юрист Олександр Гуміров. — Також не затверджено і заздалегідь (за шість місяців — за аналогією права) не доведено до студентів суть іспиту (характеристики, склад, специфікація), а також критерії оцінки результатів. У таких умовах проведення тесту з дотриманням принципів добросовісності, розумності та справедливості є неможливим. Про це — вже поданий нами позов. Не уявляю суд, який цей позов відхилить, адже все наведене мною — факт».

Що варто було б зробити?

«Я особисто вважаю проведення тесту корисним — і для українських студентів, і для частини університетської «еліти», яка продовжує «жити в СРСР» і не хоче відповідати на виклики, — вважає Катерина Амосова, доктор медичних наук, професор внутрішньої медицини. — Проте мені незрозуміло, чому одночасно з IFOM 2019 студенти мають складати вітчизняний «Крок-1», який, принаймні теоретично, оцінює те саме в такому ж самому форматі (тестові завдання з клінічною ситуацією і одним із п’яти вірним варіантом відповіді)».

Як варто було б запроваджувати міжнародний іспит? На думку Амосової, слід оголосити першокурсникам (і вишам), що він відбудеться через три роки. В такому разі всі одразу перейдуть на належні підручники і зможуть підготуватися.

Напевно, також варто прислухатися до студентів: «Ви говорите про те, що ми повинні рівнятись на США. Але у США до думки студентів, викладачів, керівництва вишів та лікарів у питаннях щодо медичних реформ прислухаються. Вони складають найважчі тести тому, що їх ретельно готують до кожного з них! В США найкращі медичні бібліотеки, симуляційні кабінети, лабораторії і програма, яка розроблена відповідно до екзаменів.

Ви, на жаль, не хочете чути своїх співвітчизників і працювати над поліпшенням медицини в Україні разом з нами! Ми не проти розвитку, але він має бути поступовим у співпраці студентів і ВНЗ з МОЗ і ЦТ. Повірте, якби у нас зараз були ті ж самі умови, що й у студентів США, ми б і їм склали гідну конкуренцію. Але, на жаль, ви не хочете нам у цьому допомагати. Саме тому ми піднялися всіма медичними вишами, щоб висловити свою думку та відстояти своє право на навчання та майбутнє».