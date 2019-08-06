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Британские ученые создали материал, толщиной в два атома золота

Самое тонкое в мире золото создали британские ученые (ФОТО)

6 авг 2019, 20:42
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Ученые из Лидского университета (Великобритания) создали новую форму золота толщиной всего в два атома — это самый тонкий из когда-либо созданных безопорных типов золота. Исследователи измерили толщину золота как 0,47 нанометра, что в миллион раз тоньше, чем человеческий ноготь.

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Материал считается двумерным, так как он состоит из двух слоев атомов, расположенных друг над другом. Все атомы нового материала — это поверхностные атомы, то есть под поверхностью не скрыты «объемные» атомы, сообщает издание EurekAlert со ссылкой на пресс-службу вуза.

Отмечается, что этот материал может иметь широкое применение в медицинской и электронной промышленности, а также как катализатор ускорения химических реакций в ряде промышленных процессов.

Лабораторные испытания показывают, что ультратонкое золото в 10 раз эффективнее в качестве каталитической подложки, чем используемые сейчас наночастицы золота, представляющие собой 3D-материалы, в которых большинство атомов располагаются внутри вещества, а не на поверхности.

Ученые считают, что новый материал также может стать основой для создания искусственных ферментов, которые могут быть использованы в быстрых медицинских диагностических тестах и в системах очистки воды.

Эта работа является знаковым достижением. Это не только открывает возможность более эффективного использования золота в существующих технологиях, но и обеспечивает путь, позволяющий ученым разрабатывать другие двумерные металлы, — отмечают исследователи.

Синтез сверхтонкого золота происходит в водном растворе и начинается с хлороауриновой кислоты, неорганического вещества, содержащего золото. Она приводится в металлическую форму в присутствии «удерживающего агента», — химического вещества, которое стимулирует образование золота в виде листа, толщиной всего два атома.

Благодаря наноразмерам золота, оно кажется зеленым в воде.

Изображения, полученные с помощью электронного микроскопа, показывают, как атомы золота образовались в высокоорганизованную решетку. На других снимках изображен искусственно окрашенный в золотой цвет фрагмент сверхтонкого золота.

Так выглядит самое тонкое золото, фото: Лидский университет

Так выглядит самое тонкое золото, фото: Лидский университет

Так выглядит самое тонкое золото, фото: Лидский университет

Так выглядит самое тонкое золото, фото: Лидский университет

Золото — это очень эффективный катализатор. Поскольку нанолисты настолько тонкие, почти каждый атом золота играет свою роль в катализе. Это означает, что процесс очень эффективен, — отмечают ученые.

Напомним, осенью прошлого года стало известно, что ученые из Сингапура научились превращать пластиковые отходы на ультралегкий суперматериал.


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