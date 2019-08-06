Британські вчені створили матеріал, товщиною в два атоми золота

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Ракурс

Учені з Лідського університету (Велика Британія) створили нову форму золота товщиною всього в два атома — це найтонший з коли-небудь створених безопорних типів золота. Дослідники виміряли товщину золота як 0,47 нанометра, що в мільйон разів тонше, ніж людський ніготь.

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Матеріал вважається двовимірним, тому що він складається з двох шарів атомів, розташованих один над одним. Всі атоми нового матеріалу — це поверхневі атоми, тобто під поверхнею не приховані «об'ємні» атоми, повідомляє видання EurekAlert з посиланням на перс-службу вишу.

Зазначається, що цей матеріал може мати широке застосування в медичній і електронної промисловості, а також як каталізатор прискорення хімічних реакцій у ряді промислових процесів.

Лабораторні випробування показують, що ультратонке золото в 10 разів ефективніше в якості каталітичної підкладки, ніж використовувані наразі наночастинки золота, які представляють собою 3D-матеріали, у котрих більшість атомів розташовуються всередині речовини, а не на поверхні.

Вчені вважають, що новий матеріал також може стати основою для створення штучних ферментів, які можуть бути використані в швидких медичних діагностичних тестах і в системах очищення води.

Ця робота є знаковим досягненням. Це не тільки відкриває можливість більш ефективного використання золота в існуючих технологіях, але і забезпечує шлях, що дозволяє вченим розробляти інші двомірні метали, — наголошують дослідники.

Синтез надтонкого золота відбувається у водному розчині і починається з хлороаурінової кислоти, неорганічної речовини, що містить золото. Вона приводиться в металеву форму в присутності «утримуючого агента» — хімічної речовини, яка стимулює утворення золота у вигляді листа, товщиною всього два атома.

Завдяки нанорозмірах золота, воно здається зеленим у воді.

Зображення, отримані за допомогою електронного мікроскопа, показують, як атоми золота утворилися в високоорганізовану грати. На інших знімках зображено штучно забарвлений в золотий колір фрагмент надтонкого золота.

Золото — це дуже ефективний каталізатор. Оскільки нанолисти настільки тонкі, майже кожен атом золота грає свою роль в каталізі. Це означає, що процес дуже ефективний, — наголошують учені.

Нагадаємо, восени минулого року стало відомо, що учені з Сінгапуру навчилися перетворювати пластикові відходи на ультралегкий суперматеріал.