Американські тести для студентів-медиків

https://racurs.ua/ua/n125187-amerykanski-testy-dlya-studentiv-medykiv-ce-afera-eks-rektorka-universytetu-bogomolcya.html

Ракурс

Американські тести для студентів-медиків дають лише голий відсоток кожного студента, який неможливо проаналізувати. Щоби проаналізувати результати, треба подивитися, як студенти відповідали по розділах. Наприклад, цей розділ гістології знають гірше, ніж той. Але ж американці не дають свою інтелектуальну власність, і ми отримуємо лише відсоток кожного студента.

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«Що з цим робити далі? Це афера. Це тільки голий відсоток! Ми не можемо проаналізувати. Я не думаю, що Лінчевський не розуміє цього. Спадає на думку грошова зацікавленість», — заявила в інтерв’ю «Ракурсу» екс-ректорка Медичного університету Богомольця Катерина Амосова.

На її думку, вихолощена сама ідея незалежного оцінювання: «Навіть якщо взяти ЗНО, то його основою є рада вчителів, які відповідають за напрями. Американській раді екзаменаторів 100 років, але основа її не директор (як у нас), який займається логістикою, а рада екзаменаторів, які визначають, що тестувати, які питання, як їх покращити. Тобто мають бути експерти, фахівці. У нас це не розглядається».

Амосова вважає, що Україна не може щоразу купувати американські тести для студентів-медиків. «З досвідченими викладачами нам до снаги писати свої, тести можуть бути якісними. Отже, це має бути перезавантаження наших „Кроків“ з організацією реальної ради медичних екзаменаторів, 100% закрита база (вона була напіввідкрита, зазубрювали нісенітниці). Це реально організувати. Але гарних тестів багато не напишеш. Для нашої кількості студентів ми не можемо забезпечити тести на комп’ютерах в одну зміну. Це нереально!» — переконана екс-ректорка.

Вона також зауважила, що тестовий іспит — одна з двох складових. Друга складова — це так звані ОСКІ — об'єктивний структурований клінічний іспит на пацієнтах (для оцінки таких важливих компетентностей лікаря, як клінічний огляд, техніка виконання медичних маніпуляцій, комунікація з пацієнтом, дотримання професійних і етичних норм. Це дає більшу гарантію для суспільства, що лікар буде підготовлений).