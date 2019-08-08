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Боевики вновь активизировали обстрелы, фото: DW

Главные новости за 8 августа: боевики усилили обстрелы, стихия в Киеве, встреча Зеленского с Варфоломеем

8 авг 2019, 22:55
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Пророссийские боевики на Донбассе возобновили обстрелы позиций украинских войск. Об этом сообщают в штабе операции Объединенных сил. Так, за минувшие сутки перемирие нарушалось не менее десяти раз.

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Президент Украины Владимир Зеленский в пределах своего визита в Турцию провел встречу в Стамбуле со Вселенским патриархом Варфоломеем.

Также Зеленский выступал на украинском-турецком бизнес-форуме в Стамбуле, где, в частности, пообещал легализовать азартные игры в пятизвездочных отелях и провести до конца года земельную реформу.

Киевом сегодня пронесся мощный ураган. Столицу накрыл ливень, а также наблюдался сильный шквальный ветер, грозы и местами даже град. Стихия стала причиной ряда разрушений.

Дело мэра Харькова Геннадия Кернеса и его охранников, которых обвиняют в похищении двух активистов харьковского Майдана, Полтавский апелляционный суд снял с рассмотрения из-за пребывания судьи на больничном. Новая дата рассмотрения пока не известна.

В Украине сегодня объявлен старт открытого конкурса на должность уполномоченного по защите государственного языка. К потенциальным кандидатам есть ряд требований.

Источник: Ракурс


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Новости

Главные новости
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Главные новости за 8 августа: боевики усилили обстрелы, стихия в Киеве, встреча Зеленского с Варфоломеем

Главными новостями дня стали: активизация обстрелов на Донбассе, мощная непогода в Киеве, визит президента Украины Владимира Зеленского в Турцию

Новости Украины
22:55   8 авг

Дело Кернеса сняли с рассмотрения из-за пребывания судьи на больничном

Полтавский апелляционный суд из-за пребывания судьи на больничном снял с рассмотрения дело мэра Харькова Геннадия Кернеса и его охранников, которых обвиняют в похищении и истязании двух активистов харьковского Майдана

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20:32   8 авг
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