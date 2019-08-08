Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Война на Донбассе: боевики начали бить во всех направлениях, нарушая перемирие, фото — Генштаб

Перемирием здесь не пахнет: боевики на Донбассе начали бить во всех направлениях

8 авг 2019, 08:18
999

Пророссийские боевики Донбасса возобновили обстрелы позиций украинских войск. За прошедшие сутки они не менее 10 раз нарушили объявленное перемирие, атакуя силы ООС из различных видов оружия.

Loading...

Об этом 8 августа сообщил штаб операции Объединенных сил.

Обстрелы велись из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, снайперского и стрелкового оружия. Большинство из них произошли в зоне ответственности группировки «Север».

Кроме того, уже сегодня произошло два обстрела возле Богдановки и Водяного (со станкового гранатомета и стрелкового оружия). Убитых и раненых с украинской стороны нет.

Украинские военные уверяют, что соблюдают условия прекращения огня. Но вот СМИ фейковой ЛНР обвиняют украинских военнослужащих в двух обстрелах своих позиций.

Напомним, что о перемирии на Донбассе договорились 17 июля в Минске и ввели этот режим с 21 июля. Впрочем, за этот период в ООС погибли уже шестеро украинских военных. В частности, 6 июля в результате обстрела позиций вблизи Павлополя погибли сразу четверо морпехов.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...

Новости

Главные новости
999

В правительстве сообщили цену на газ для населения после удешевления в августе

В платежках за август газ для бытовых потребителей подешевеет еще на 26,5 коп. за кубометр. Следовательно, цена тысячи кубометров топлива составит 8 тыс. 247 грн, или 8,25 грн за 1 куб. м

Новости Украины
10:48

Заключение Бекирова: судьбу тяжелобольного активиста сегодня решит оккупационный суд

Омбудсмен Людмила Денисова предостерегла, что дальнейшее содержание под стражей тяжелобольного крымскотатарского активиста Эдема Бекирова может иметь фатальные последствия, и призывает спасти его жизнь

Новости Украины
10:21

Турция не признает аннексию Крыма: Эрдоган после переговоров с Зеленским

После переговоров в Анкаре лидер Турции Эрдоган заявил, что его страна не признает незаконной аннексии Крыма. Президент Зеленский рассказал, что помнить о пленных украинских моряков ему помогают браслеты с их именами на руках

Новости мира
21:51   7 авг
Новости партнеров
Загрузка...