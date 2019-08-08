Война на Донбассе: боевики начали бить во всех направлениях, нарушая перемирие, фото — Генштаб

https://racurs.ua/n125306-peremiriem-zdes-ne-pahnet-boeviki-na-donbasse-nachali-bit-vo-vseh-napravleniyah.html

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Пророссийские боевики Донбасса возобновили обстрелы позиций украинских войск. За прошедшие сутки они не менее 10 раз нарушили объявленное перемирие, атакуя силы ООС из различных видов оружия.

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Об этом 8 августа сообщил штаб операции Объединенных сил.

Обстрелы велись из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, снайперского и стрелкового оружия. Большинство из них произошли в зоне ответственности группировки «Север».

Кроме того, уже сегодня произошло два обстрела возле Богдановки и Водяного (со станкового гранатомета и стрелкового оружия). Убитых и раненых с украинской стороны нет.

Украинские военные уверяют, что соблюдают условия прекращения огня. Но вот СМИ фейковой ЛНР обвиняют украинских военнослужащих в двух обстрелах своих позиций.

Напомним, что о перемирии на Донбассе договорились 17 июля в Минске и ввели этот режим с 21 июля. Впрочем, за этот период в ООС погибли уже шестеро украинских военных. В частности, 6 июля в результате обстрела позиций вблизи Павлополя погибли сразу четверо морпехов.