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Ракурс
Гибель морпехов на фронте: появились фото четырех героев, фото — Фейсбук В.Вятровича

Гибель морпехов на фронте: появились фото четырех героев

7 авг 2019, 15:52
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В сети опубликовали имена и фото четырех погибших морских пехотинцев Вооруженных сил, попавших под обстрел оккупационных российских сил под Павлополем.

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На украинских позициях 6 августа погибли старший матрос Александр Шарко, матрос Владислав Рак, солдат Сергей Шандра, матрос Василий Курдов. Все они служили в 36-й отдельной бригаде морской пехоты.

Об этом в Фейсбук сообщила основатель проекта «Книга памяти» Оксана Трапезун.

Старший матрос Александр Шарко (31 год) родом из Козелецкого района Черниговской области. Он был помощником гранатометчика.

Гибель морпехов на фронте: появились фото четырех героев, Александр Шарко, фото — Фейсбук О. Трапезун

Самый молодой среди погибших, матрос Владислав Рак (21 год), родился в Козельце на Черниговщине. В морской пехоте служил в должности гранатометчика.

Гибель морпехов на фронте: появились фото четырех героев, Владислав Рак, фото — Фейсбук О. Трапезун

Солдат Сергей Шандра (24 года) родом из села Торчин Хмельницкого района Винницкой области. Местные СМИ сообщили, что у Сергея осталась мама (отец умер год назад) и сестра, которая с семьей проживает отдельно.

Гибель морпехов на фронте: появились фото четырех героев, Сергей Шандра, фото — Фейсбук О. Трапезун

Родина погибшего матроса Василия Курдова — село Анновка Николаевской области.

Гибель морпехов на фронте: появились фото четырех героев, Василий Курдов, фото — Фейсбук О. Трапезун

Напомним, что четверо украинских морпехов погибли 6 августа. Неподалеку Павлополя на юге Донецкой области пророссийские боевики из ручного противотанкового гранатомета обстреляли военнослужащих, которые занимались инженерным обустройством позиции.

Вчера президент Владимир Зеленский призвал лидеров «нормандского формата» немедленно встретиться, а сегодня утром он позвонил президенту РФ Владимиру Путину и попросил его «повлиять на боевиков».

Кроме того, Зеленский поручил выделить квартиры семьям погибших морпехов.

Источник: Ракурс


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