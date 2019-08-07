Гибель морпехов на фронте: появились фото четырех героев, фото — Фейсбук В.Вятровича

https://racurs.ua/n125286-gibel-morpehov-na-fronte-poyavilis-foto-chetyreh-geroev.html

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В сети опубликовали имена и фото четырех погибших морских пехотинцев Вооруженных сил, попавших под обстрел оккупационных российских сил под Павлополем.

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На украинских позициях 6 августа погибли старший матрос Александр Шарко, матрос Владислав Рак, солдат Сергей Шандра, матрос Василий Курдов. Все они служили в 36-й отдельной бригаде морской пехоты.

Об этом в Фейсбук сообщила основатель проекта «Книга памяти» Оксана Трапезун.

Старший матрос Александр Шарко (31 год) родом из Козелецкого района Черниговской области. Он был помощником гранатометчика.

Самый молодой среди погибших, матрос Владислав Рак (21 год), родился в Козельце на Черниговщине. В морской пехоте служил в должности гранатометчика.

Солдат Сергей Шандра (24 года) родом из села Торчин Хмельницкого района Винницкой области. Местные СМИ сообщили, что у Сергея осталась мама (отец умер год назад) и сестра, которая с семьей проживает отдельно.

Родина погибшего матроса Василия Курдова — село Анновка Николаевской области.

Напомним, что четверо украинских морпехов погибли 6 августа. Неподалеку Павлополя на юге Донецкой области пророссийские боевики из ручного противотанкового гранатомета обстреляли военнослужащих, которые занимались инженерным обустройством позиции.

Вчера президент Владимир Зеленский призвал лидеров «нормандского формата» немедленно встретиться, а сегодня утром он позвонил президенту РФ Владимиру Путину и попросил его «повлиять на боевиков».

Кроме того, Зеленский поручил выделить квартиры семьям погибших морпехов.