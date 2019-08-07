Загибель морпіхів на фронті: з'явилися фото чотирьох героїв, фото — Фейсбук В.В'ятровича

https://racurs.ua/ua/n125286-zagybel-morpihiv-na-fronti-z-yavylysya-foto-chotyroh-geroyiv.html

Ракурс

У мережі оприлюднили імена та фото чотирьох загиблих морських піхотинців Збройних сил, які потрапили під обстріл окупаційних російських сил під Павлополем.

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На українських позиціях 6 серпня загинули старший матрос Олександр Шарко, матрос Владислав Рак, солдат Сергій Шандра, матрос Василь Курдов. Усі вони служили в 36-й окремій бригаді морської піхоти.

Про це у Фейсбук повідомила засновник проекту «Книга пам’яті» Оксана Трапезун.

Старший матрос Олександр Шарко (31 рік) родом із Козелецького району Чернігівської області. Він був помічником гранатометника.

Наймолодший серед загиблих, матрос Владислав Рак (21 рік), народився у Козельці на Чернігівщині. У морській піхоті служив на посаді гранатометника.

Солдат Сергій Шандра (24 роки) родом із села Торчин Хмільницького району Вінницької області. Місцеві медіа повідомили, що у Сергія залишилася мама (батько помер рік тому) та сестра, яка з сім'єю проживає окремо.

Батьківщина загиблого матроса Василя Курдова — село Ганнівка Миколаївської області.

Нагадаємо, що четверо українських морпіхів загинули 6 серпня. Неподалік Павлополя на півдні Донецької області проросійські бойовики з ручного протитанкового гранатомету обстріляли військовослужбовців, які займалися інженерним облаштуванням позиції.

Учора президент Володимир Зеленський закликав лідерів «нормандського формату» негайно зустрітися, сьогодні вранці він зателефонував президенту РФ Володимиру Путіну і попросив його «вплинути на бойовиків».

Крім того, Зеленський доручив виділити квартири родинам загиблих морпіхів.