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Ракурс
Загибель морпіхів на фронті: з'явилися фото чотирьох героїв, фото — Фейсбук В.В'ятровича

Загибель морпіхів на фронті: з’явилися фото чотирьох героїв

7 сер 2019, 15:52
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У мережі оприлюднили імена та фото чотирьох загиблих морських піхотинців Збройних сил, які потрапили під обстріл окупаційних російських сил під Павлополем.

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На українських позиціях 6 серпня загинули старший матрос Олександр Шарко, матрос Владислав Рак, солдат Сергій Шандра, матрос Василь Курдов. Усі вони служили в 36-й окремій бригаді морської піхоти.

Про це у Фейсбук повідомила засновник проекту «Книга пам’яті» Оксана Трапезун.

Старший матрос Олександр Шарко (31 рік) родом із Козелецького району Чернігівської області. Він був помічником гранатометника.

Загибель морпіхів на фронті: з'явилися фото чотирьох героїв, Олександр Шарко, фото — Фейсбук О. Трапезун

Наймолодший серед загиблих, матрос Владислав Рак (21 рік), народився у Козельці на Чернігівщині. У морській піхоті служив на посаді гранатометника.

Загибель морпіхів на фронті: з'явилися фото чотирьох героїв, Владислав Рак, фото — Фейсбук О. Трапезун

Солдат Сергій Шандра (24 роки) родом із села Торчин Хмільницького району Вінницької області. Місцеві медіа повідомили, що у Сергія залишилася мама (батько помер рік тому) та сестра, яка з сім'єю проживає окремо.

Загибель морпіхів на фронті: з'явилися фото чотирьох героїв, Сергій Шандра, фото — Фейсбук О. Трапезун

Батьківщина загиблого матроса Василя Курдова — село Ганнівка Миколаївської області.

Загибель морпіхів на фронті: з'явилися фото чотирьох героїв, Василь Курдов, фото — Фейсбук О. Трапезун

Нагадаємо, що четверо українських морпіхів загинули 6 серпня. Неподалік Павлополя на півдні Донецької області проросійські бойовики з ручного протитанкового гранатомету обстріляли військовослужбовців, які займалися інженерним облаштуванням позиції.

Учора президент Володимир Зеленський закликав лідерів «нормандського формату» негайно зустрітися, сьогодні вранці він зателефонував президенту РФ Володимиру Путіну і попросив його «вплинути на бойовиків».

Крім того, Зеленський доручив виділити квартири родинам загиблих морпіхів.

Джерело: Ракурс


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