Війна на Донбасі: бойовики почали гатити на всіх напрямках, порушуючи перемир'я, фото — Генштаб

https://racurs.ua/ua/n125306-peremyr-yam-tut-ne-pahne-boyovyky-na-donbasi-pochaly-gatyty-na-vsih-napryamkah.html

Ракурс

Проросійські бойовики Донбасу відновили обстріли позицій українських військ. Минулої доби вони щонайменше 10 разів порушили оголошене перемир’я, атакуючи сили ООС з різних видів зброї.

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Про це 8 серпня повідомив штаб операції Об'єднаних сил.

Обстріли велися з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів, снайперської та стрілецької зброї. Більшість з них відбулися у зоні відповідальності угруповання «Північ».

Крім того, вже сьогодні сталося два обстріли — біля Богданівки та Водяного (зі станкового гранатомета та стрілецької зброї). Убитих та поранених з українського боку немає.

Українські військові запевняють, що дотримуються умов припинення вогню. Натомість ЗМІ фейкової ЛНР звинувачують українських військових у двох обстрілах своїх позицій.

Нагадаємо, що про перемир’я на Донбасі домовилися 17 липня у Мінську і запровадили цей режим з 21 липня. Утім, за цей період в ООС загинули вже шестеро українських військових. Зокрема, 6 липня внаслідок обстрілу позицій поблизу Павлополя загинули відразу четверо морпіхів.