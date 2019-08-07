Головні новини 7 серпня: реакція на загибель морпіхів, візит Зеленського до Ердогана і спрощення поїздок до Криму, фото — Офіс президента

https://racurs.ua/ua/n125305-golovni-novyny-7-serpnya-reakciya-na-zagybel-morpihiv-vizyt-zelenskogo-do-erdogana.html

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Головними новинами середи, 7 серпня, стала реакція влади на загибель чотирьох морських піхотинців на Донбасі, візит президента Володимира Зеленського до Анкари, а також проанонсоване главою держави спрощення поїздок до анексованого Криму.

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Напередодні вильоту з офіційним візитом до Анкари президент Володимир Зеленський був змушений відреагувати на вчорашню загибель чотирьох морських піхотинців на Донбасі.

Спочатку глава держави провів нараду на Банковій, згодом зателефонував Путіну і попросив його вплинути на бойовиків, щоб вони припинили обстріли. Згодом Зеленський також розмовляв по телефону із французьким президентом Макроном. Сьогодні також оприлюднили прізвища та фотографії загиблих вчора військовослужбовців.

Сьогодні в Анкарі Зеленський анонсував спрощення поїздок до Криму. Йдеться про спрощення процесу отримання документів для таких візитів, яке відбудеться найближчим часом. Також глава держави запевнив, що влада України надаватиме допомогу кримським переселенцям.

Після переговорів із Зеленським президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що його держава не визнала і не визнає незаконної анексії Криму.