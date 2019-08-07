Зеленський провів телефонну розмову з Макроном

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Еммануель Макрон і Володимир Зеленський, фото: Офіс президента
Зеленський провів телефонну розмову з Макрономhttps://racurs.ua/ua/n125293-zelenskyy-proviv-telefonnu-rozmovu-z-makronom.htmlРакурс
Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову зі своїм французьким колегою Еммануелем Макроном.
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Про це повідомляє прес-служба Офісу президента.
Зазначається, що під час цієї розмови Зеленський проінформував Макрона про вчорашній обстріл, здійснений бойовиками біля Павлополя, жертвами котрого стали четверо українських військовослужбовців, а також про інші дії противника, спрямовані на зрив започаткованого Україною мирного процесу.
Також Зеленський проінформував Макрона про результати своєї сьогоднішньої розмови з президентом РФ Володимиром Путіним.
Крім того, президент закликав лідерів Нормандської четвірки «терміново зібратися для збереження мирного процесу, узгодження наступних кроків, спрямованих на остаточне розв’язання конфлікту».
В Офісі президента наголошують, що Макрон погодився з необхідністю проведення зустрічі в нормандському форматі й додав, що найближчим часом зв’яжеться з Путіним та канцлером Німеччини Ангелою Меркель, щоб узгодити обставини цієї зустрічі.
Нагадаємо, в інтернеті з’явилися фотографії чотирьох українських військовослужбовців, котрі загинули вчора внаслідок здійсненого окупантами обстрілу.
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