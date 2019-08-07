Зеленський провів телефонну розмову з Макроном

Еммануель Макрон і Володимир Зеленський, фото: Офіс президента

https://racurs.ua/ua/n125293-zelenskyy-proviv-telefonnu-rozmovu-z-makronom.html

Ракурс

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову зі своїм французьким колегою Еммануелем Макроном.

Loading...

Про це повідомляє прес-служба Офісу президента.

Зазначається, що під час цієї розмови Зеленський проінформував Макрона про вчорашній обстріл, здійснений бойовиками біля Павлополя, жертвами котрого стали четверо українських військовослужбовців, а також про інші дії противника, спрямовані на зрив започаткованого Україною мирного процесу.

Також Зеленський проінформував Макрона про результати своєї сьогоднішньої розмови з президентом РФ Володимиром Путіним.

Крім того, президент закликав лідерів Нормандської четвірки «терміново зібратися для збереження мирного процесу, узгодження наступних кроків, спрямованих на остаточне розв’язання конфлікту».

В Офісі президента наголошують, що Макрон погодився з необхідністю проведення зустрічі в нормандському форматі й додав, що найближчим часом зв’яжеться з Путіним та канцлером Німеччини Ангелою Меркель, щоб узгодити обставини цієї зустрічі.

Нагадаємо, в інтернеті з’явилися фотографії чотирьох українських військовослужбовців, котрі загинули вчора внаслідок здійсненого окупантами обстрілу.